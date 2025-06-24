У Кременчуці виділятимуть 800 тисяч гривень на житло для родини військовослужбовця

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 386

На найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянуть ряд рішень виконавчого комітету — одне з питань стосується пільгового кредитування молодої родини військовослужбовця. На це піде 800 тисяч гривень. Про це стало відомо з рішення виконкому, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 24 червня.

Гроші виділятимуть зі Стабілізаційного фонду громади. Квартира розташована у новобудові на вулиці Велика набережна.

Нагадаємо, що у 2023 році депутати міськради затвердили «Програму забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

За інформацією Кременчуцької міської ради, протягом дії попередньої «Програми забезпечення молоді житлом у м. Кременчук на 2016-2020 роки» молодим сім’ям було надано 35 пільгових кредитів на будівництво (придбання) житла загальною площею 2,2 тис. кв. м із запланованих 75 кредитів на 4,69 тис. кв. м.

У новій редакції Програми від 10 березня 2023 року, обсяг прогнозованого фінансування 81 млн 189 тис. грн:

кошти місцевого бюджету — 69 млн 287 тис. грн;

кошти від повернення виданих раніше кредитів — 7 млн 30 тис. грн;

власні кошти громадян (перший внесок) — 4 млн 872 тис. грн.

Умови отримання молоддю кредитів

Кредити надаються відповідно до «Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584 (далі Положення 584). Кредити коштом місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади надаються з урахуванням особливостей встановлених цією Програмою.

Право на отримання кредиту мають молоді сім'ї та одинокі молоді громадяни, які згідно з законодавством визначені такими, що потребують поліпшення житлових умов:

сім'ї, в яких чоловік і дружина віком до 35 років включно;

неповні сім'ї, в яких мати (батько) віком до 35 років включно мають неповнолітніх дітей (дитину);

одинокі молоді громадяни віком до 35 років включно.

Кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів. Розмір кредиту визначається Одержувачем, виходячи з норм з урахуванням вимог Положення 584.

При розрахунку розміру кредитів, які надаються виключно коштом місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади, розрахункова вартість 1 кв. метра житла на момент видачі кредиту не повинна перевищувати опосередковану вартість, яка визначається відповідно до Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174, збільшену в 1,25 раза.

Положенням 584 передбачені пільгові умови кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян:

позичальники, які не мають дітей, сплачують кредит із відсотковою ставкою у розмірі 3% річних суми зобов'язань за кредитом;

позичальники, які мають 1 дитину, звільняються від сплати відсотків за користування кредитом;

позичальники, які мають 2 дітей, коштом бюджетних коштів погашається 25% суми зобов'язань за кредитом;

позичальникам, які мають 3 і більше дітей, коштом бюджетних коштів погашається 50% суми зобов'язань за кредитом.

Фінансування витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням кредитів, здійснюється відповідно до Положення 584.

Після отримання громадянами квартир у власність, молода сім'я (одинокий молодий громадянин), за наявності підстав, знімаються з квартирного обліку. Громадяни, які отримали житло згідно з програмою, надалі не мають права на отримання коштів місцевого бюджету Кременчуцької міської територіальної громади згідно з іншими міських програм, спрямованих на забезпечення громадян житлом.

Куди звертатися

За консультаціями з приводу забезпечення молоді житлом Кременчуцької міської територіальної громади, звертайтеся до Полтавського відділення Держмолодьжитла за адресою: вул. Полковника Гегечкорі 32, каб. №3.