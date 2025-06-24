Завтра частина Кременчука лишиться без води: хто саме і чому

Завтра, 25 червня, у частини жителів Кременчука тимчасово вимикатимуть воду. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно 18.00) комунальники проводитимуть заміну запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
вул. Ярмаркова, буд. 3, 5А, 5Д, 7, 7Б, 32, 36, 38, 42;
вул. Велика набережна, буд. 45, 49, 51, 51Б, 51В, 59А;
вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 77, 79, 81, 83, 85;
пров. В’ячеслава Чорновола, буд. 10;
пров. Військовий, буд. 1/12, 3, 10/50, 16, 18;
вул. Басейна, буд. 42.
Крім того, орієнтовно із 9.00 і до 16.00 у зв’язку із ремонтними роботами «Полтаваобленерго» буде знижений тиск подачі холодної води та відсутнє водопостачання на верхніх поверхах за адресами:
наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 52, 54, 54А, 60, 70, 72, 76, 76А, 80, 82, 84;
вул. Лікаря Бончука, буд. 25.
На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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