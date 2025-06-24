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Завтра частина Кременчука лишиться без води: хто саме і чому

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 330

 

Містянам радять зробити необхідний запас води на день

Завтра, 25 червня, у частини жителів Кременчука тимчасово вимикатимуть воду. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно 18.00) комунальники проводитимуть заміну запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами: 

  • вул. Ярмаркова, буд. 3, 5А, 5Д, 7, 7Б, 32, 36, 38, 42;

  • вул. Велика набережна, буд. 45, 49, 51, 51Б, 51В, 59А;

  • вул. В’ячеслава Чорновола, буд. 77, 79, 81, 83, 85;

  • пров. В’ячеслава Чорновола, буд. 10;

  • пров. Військовий, буд. 1/12, 3, 10/50, 16, 18;

  • вул. Басейна, буд. 42.

Крім того, орієнтовно із 9.00 і до 16.00 у зв’язку із ремонтними роботами «Полтаваобленерго» буде знижений тиск подачі холодної води та відсутнє водопостачання на верхніх поверхах за адресами:

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, буд. 52, 54, 54А, 60, 70, 72, 76, 76А, 80, 82, 84;

  • вул. Лікаря Бончука, буд. 25.

На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води. 

Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: вода відключення води Кременчукводоканал ремонтні роботи
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