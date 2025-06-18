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У Кременчуці невідомі молодики під час повітряної тривоги вибивали двері в один із будинків: мешканці просять розголосу

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 366

 

Із заявою до поліції жителі будинку не зверталися. Сподіваються: завдяки суспільному розголосу такого більше не повторюватиметься

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся Віктор Шапченко, голова ОСББ за адресою вулиця Івана Мазепи, 46. Каже: вже неодноразово група невідомих молодиків завдавала шкоди їхньому майну.

Як приклад чоловік надав відеозапис із камери спостереження за понеділок, 16 червня. За його словами, близько 22.30, коли у місті була оголошена повітряна тривога та підвищена загроза атаки безпілотниками, компанія із п’яти осіб, проходячи повз їхній будинок, почала бити ногами у двері. Будинок у них невеликий, двоповерховий, і двері з під'їзду виходять відразу на вулицю.

Як видно на відео, один із молодиків двічі вдарив ногою у двері. Далі хлопці втекли, але через певний час повернулися знову, проте цього разу із будинку вийшла мешканка — вони знову потікали.

Віктор говорить, до поліції із заявою вони не зверталися — не дуже впевнені, що вдасться щось вирішити. Проте сподіваються: можливо, завдяки суспільному розголосу на ситуацію вдасться вплинути певним чином.

Ми звернулися за коментарем щодо скоєного до пресофіцерки Кременчуцького райуправління поліції Анни Васенко. Вона підтверджує, що заяви від жильців не було, проте поліція все ж з ними спілкувалася.

— Рекомендували наступного разу обов’язково звертатися через лінію «102», щоб патрульна поліція відразу відреагувала на це правопорушення, — коментує Анна Васенко.

Юридичну оцінку цим діям молодиків вони не надавали, а щодо можливого покарання за скоєне, пресофіцерка Васенко каже, що спочатку потрібно встановити вік хлопців. Якщо вони неповнолітні — то відповідальність ляже на плечі батьків. А от якщо повнолітні — за свої вчинки відповідатимуть самі.

Анна Васенко також додає, що такий розголос, зокрема й у соцмережах, може зіграти свою роль: якщо хлопці неповнолітні, є шанс, що це побачать їхні батьки й повпливають на них.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці жителі скаржилися на ревіння мотоциклів під час повітряних тривог.


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Автор: Яна Гудзь Джерело відео: Віктор Шапченко
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