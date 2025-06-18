Кременчуцькі спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 103

У здобутку легкоатлетів — ІІ, IV та V місця

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де легкоатлети навчаються.

Змагання відбувалися з 9 до 11 червня в Івано-Франківську. Участь у ньому брали юнаки та дівчата віком 14-15 років.

За результатами змагань кременчуцькі спортсмени вибороли:

Марія Грак (семиборство, 4140 очок) — ІІ місце;

Денис Одінцов (біг на 110 м з бар'єрами — 15.87с) — IV місце;

Катерина Грак (семиборство — 3529 очок) — V місце.

Готувала спортсменів до змагань тренерка Вікторія Козлова.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа під наставництвом Вікторії Козлової завоювала «золото» на чемпіонаті України.