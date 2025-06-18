Кременчуцькі спортсмени завоювали призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики

Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на чемпіонаті України з легкої атлетики. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де легкоатлети навчаються.
Змагання відбувалися з 9 до 11 червня в Івано-Франківську. Участь у ньому брали юнаки та дівчата віком 14-15 років.
За результатами змагань кременчуцькі спортсмени вибороли:
Готувала спортсменів до змагань тренерка Вікторія Козлова.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцька легкоатлетка Валерія Лапа під наставництвом Вікторії Козлової завоювала «золото» на чемпіонаті України.
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