Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 18 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 5.00 до 17.00:
- квт. 101, 1–10А
- пров. Піщаний, 4
- пров. Степана Бандери, 3–16
- вул. Європейська, 43А, 43Б, 49, 77, 77А, 85
- вул. Переяславська, 69–88
- вул. Петра Калнишевського, 13А, 21, 25А, 35–43
- вул. Піщана, 3–12/16
- вул. Скеляста, 14
- вул. Сумська, 66–101/86
- вул. Сумська, 74–107/14.
З 5.30 до 18.00:
- вул. Велика набережна, 32А–61
- вул. Ярмаркова, 7Б, 32, 42, 42В.
З 6.00 до 18.00:
- пров. Андрія Ізюмова
- пров. Давида Гурамішвілі
- пров. Григорія Ашкаренка
- пров. Ємельяненка
- пров. Караванний
- пров. Князя Вітовта
- пров. Полтавський
- пров. Фізкультурний
- пров. Якова Петруся
- пр-д Андрія Ізюмова
- просп. Лесі Українки
- просп. Полтавський
- туп. Бажана
- туп. Газопровідний
- туп. Данила Апостола
- туп. Глобинський
- туп. Кармелюка
- вул. Андрія Ізюмова
- вул. Ананія Размислова
- вул. Бажана
- вул. Барвінкова
- вул. Бориса Чичибабіна
- вул. Броніслава Урбанського
- вул. Бузкова
- вул. Вадима Кришталя
- вул. Василя Симоненка
- вул. Віктора Баранова
- вул. Володимира Винниченка
- вул. Газопровідна
- вул. Гетьманська
- вул. Горліс-Горського
- вул. Данила Галицького
- вул. Експресівська
- вул. Івана Нагнибіди
- вул. Ігоря Сікорського
- вул. Кобзарська
- вул. Козацька
- вул. Комишанська
- вул. Марка Вовчка
- вул. Марка Кропивницького
- вул. Микити Клєцкова
- вул. Миколи Міхновського
- вул. Михайла Грушевського
- вул. Михайла Калачевського
- вул. Мрії
- вул. Ніни Крюкової
- вул. Новомиргородська
- вул. Олександра Чайки
- вул. Олени Пчілки
- вул. Підводника Коваленка
- вул. Полковника Оксанченка
- вул. Ракетна
- вул. Рокитнянська
- вул. Северина Наливайка
- вул. Сергія Кульчицького
- вул. Соснівська
- вул. Хімічна
- вул. Хортицька
- вул. Чайки
- вул. Якова Петруся
- пров. Ананія Размислова
З 8.00 до 17.00:
- вул. Вітчизняна, 13–20
- пров. Луговий, 24–37
- пр-д Луговий, 16–25
- вул. Юрія Кондратюка, 15–74/23
З 8.00 до 20.00:
- просп. Полтавський, 277–281
- вул. Горліс-Горського, 3–10
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське.
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