Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 249

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 18 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 5.00 до 17.00:

  • квт. 101, 1–10А
  • пров. Піщаний, 4
  • пров. Степана Бандери, 3–16
  • вул. Європейська, 43А, 43Б, 49, 77, 77А, 85
  • вул. Переяславська, 69–88
  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 21, 25А, 35–43
  • вул. Піщана, 3–12/16
  • вул. Скеляста, 14
  • вул. Сумська, 66–101/86
  • вул. Сумська, 74–107/14.

З 5.30 до 18.00:

  • вул. Велика набережна, 32А–61
  • вул. Ярмаркова, 7Б, 32, 42, 42В.

З 6.00 до 18.00:

  • пров. Андрія Ізюмова
  • пров. Давида Гурамішвілі
  • пров. Григорія Ашкаренка
  • пров. Ємельяненка
  • пров. Караванний
  • пров. Князя Вітовта
  • пров. Полтавський
  • пров. Фізкультурний
  • пров. Якова Петруся
  • пр-д Андрія Ізюмова
  • просп. Лесі Українки
  • просп. Полтавський
  • туп. Бажана
  • туп. Газопровідний
  • туп. Данила Апостола
  • туп. Глобинський
  • туп. Кармелюка
  • вул. Андрія Ізюмова
  • вул. Ананія Размислова
  • вул. Бажана
  • вул. Барвінкова
  • вул. Бориса Чичибабіна
  • вул. Броніслава Урбанського
  • вул. Бузкова
  • вул. Вадима Кришталя
  • вул. Василя Симоненка
  • вул. Віктора Баранова
  • вул. Володимира Винниченка
  • вул. Газопровідна
  • вул. Гетьманська
  • вул. Горліс-Горського
  • вул. Данила Галицького
  • вул. Експресівська
  • вул. Івана Нагнибіди
  • вул. Ігоря Сікорського
  • вул. Кобзарська
  • вул. Козацька
  • вул. Комишанська
  • вул. Марка Вовчка
  • вул. Марка Кропивницького
  • вул. Микити Клєцкова
  • вул. Миколи Міхновського
  • вул. Михайла Грушевського
  • вул. Михайла Калачевського
  • вул. Мрії
  • вул. Ніни Крюкової
  • вул. Новомиргородська
  • вул. Олександра Чайки
  • вул. Олени Пчілки
  • вул. Підводника Коваленка
  • вул. Полковника Оксанченка
  • вул. Ракетна
  • вул. Рокитнянська
  • вул. Северина Наливайка
  • вул. Сергія Кульчицького
  • вул. Соснівська
  • вул. Хімічна
  • вул. Хортицька
  • вул. Чайки
  • вул. Якова Петруся
  • пров. Ананія Размислова

З 8.00 до 17.00:

  • вул. Вітчизняна, 13–20
  • пров. Луговий, 24–37
  • пр-д Луговий, 16–25
  • вул. Юрія Кондратюка, 15–74/23

З 8.00 до 20.00:

  • просп. Полтавський, 277–281
  • вул. Горліс-Горського, 3–10
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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