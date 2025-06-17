На правобережжі Кременчука завтра тимчасово не буде води: де саме і чому

Завтра, 18 червня, жителі правобережної частини Кременчука тимчасово залишаться без води. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Попередньо із 8.00 і до закінчення робіт (орієнтовно 18.00) комунальники проводитимуть заміну запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами:
вул. Івана Приходька, буд. 95А, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;
вул. Олександрійська, буд. 1-5;
вул. Сержанта Філіппова, буд. 18-47;
пров. Івана Приходька, буд. 1, 8-20;
вул. Республіканська, буд. 2-94;
вул. Виноградна, буд. 25А, 27/16, 17/29, 17А, 28-34;
вул. Федора Єгорова, буд. 3-11;
вул. Володимира Івасюка, буд. 81/19, 83/14, 85, 87, 89;
вул. Максима Березовського, буд. 7-18.
На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води.
Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
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