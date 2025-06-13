Олена Шуляк
Олена Шуляк: Безбарʼєрність стає стандартом в Україні
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

Кременчуцький ліцей «Політ» отримає фінансування від держави на облаштування наукових лабораторій

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 176

 

Крім «Політу» кошти отримають ще два заклади області: загалом на це виділили понад 17,7 мільйонів гривень

Кременчуцький ліцей «Політ» отримає фінансування від держави на облаштування наукових лабораторій у межах реформи старшої школи «Профільна». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Коштом цього фінансування заклад має обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторії сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, інтерактивними засобами навчання та новими меблями.

Акцент у використанні субвенції — на створенні єдиного простору у закладах освіти — STEM-кластерів. Цей підхід передбачає комплексне оновлення кількох приміщень, розташованих на одному поверсі чи в одному крилі, — зазначає Когут.

Крім ліцею «Політ» кошти на Полтавщині отримають ще два заклади освіти — Зіньківський опорний ліцей № 1 та Миргородський ліцей «Лінгвіст». Загалом для трьох ліцеїв із держбюджету виділяють понад 17,7 мільйонів гривень.

Нагадаємо, торік кременчуцький ліцей «Політ» за підтримки Тайваню отримав обладнання для кабінету інформатики.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: ліцей Політ гроші навчання лабораторія наука
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх