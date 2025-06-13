Крім «Політу» кошти отримають ще два заклади області: загалом на це виділили понад 17,7 мільйонів гривень
Кременчуцький ліцей «Політ» отримає фінансування від держави на облаштування наукових лабораторій у межах реформи старшої школи «Профільна». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Коштом цього фінансування заклад має обладнати кабінети біології, фізики, хімії, географії, математики та STEM-лабораторії сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, інтерактивними засобами навчання та новими меблями.
Акцент у використанні субвенції — на створенні єдиного простору у закладах освіти — STEM-кластерів. Цей підхід передбачає комплексне оновлення кількох приміщень, розташованих на одному поверсі чи в одному крилі, — зазначає Когут.
Крім ліцею «Політ» кошти на Полтавщині отримають ще два заклади освіти — Зіньківський опорний ліцей № 1 та Миргородський ліцей «Лінгвіст». Загалом для трьох ліцеїв із держбюджету виділяють понад 17,7 мільйонів гривень.
Нагадаємо, торік кременчуцький ліцей «Політ» за підтримки Тайваню отримав обладнання для кабінету інформатики.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.