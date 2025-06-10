«Благоустрій Кременчука» хоче придбати нову теплицю для вирощування квітів: яка вартість

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 84

Покупку на підприємстві аргументують тим, що квіти-однорічники працівники вирощують самі

У Кременчуці комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» хоче придбати нову теплицю: на це планують витратити 99 тисяч гривень. Про це стало відомо із проєкту рішення, винесеного на розгляд сесії Кременчуцької міськради.

У пояснювальній записці йдеться, що працівники підприємства щороку вирощують розсаду однорічних квітів самостійно у теплицях. Для того, щоб посадковий матеріал був якісний, потрібно придбати нову теплицю, що забезпечуватиме оптимальні умови для росту рослин та зберігатиме тепло.

За розміром нова теплиця має бути 4×22 м, за формою — каркас з оцинкованого профілю 20×40 мм з полікарбонатом 6 мм.

Нагадаємо, торік працівники «Благоустрою» показали, як вони вирощують квіти для висаджування у місті. Також у цьому році «Благоустрій Кременчука» уже замовив квітів на майже 100 тисяч гривень.







