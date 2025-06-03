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«Полтавафармація» віддала в оренду приміщення колишньої аптеки у центрі Кременчука

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 180

Ім’я переможця аукціону не розголошується

29 травня відбувся електронний аукціон з оренди частини майнового комплексу обласного комунального підприємства «Полтавафармація». Мова йде про колишню аптеку «Полтавафарм» за адресою вул. Небесної Сотні, 15. Участь у торгах взяли дві компанії, і завдяки конкуренції ставка оренди зросла більш ніж у 34 рази. Про це стало відомо з Prozorro.Sale.

Об’єкт оренди складається з п’яти частин — адміністративне приміщення, склади, прохідна і гараж — загальною площею 341,5 м².

Стартова ціна складала 388 грн на місяць без ПДВ, але під час трьох раундів торгів ставка зросла до 13 201,20 грн (з ПДВ), зокрема:

  • перший раунд — 4 000 грн;
  • другий — 6 667 грн;
  • третій — фінальна пропозиція 11 001 грн без ПДВ.

Ім’я переможця не розголошується.

Нагадаємо, у 2021 році стало відомо, що аптеки «Полтавафарм» (банкрут) передали на баланс на той час новоствореного (у 2021 році) комунального підприємства Полтавської облради «Полтавафармація».

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Автор: Телеграф
Теги: аптека
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