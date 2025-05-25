У Кременчуці пролунав вибух: що відомо

Вчора, 23:53 Переглядів: 1 197

Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників

У Кременчуцькій громаді було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа»

Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників на Полтавщині, які рухались у бік Кременчука.

Нагадаємо, у ніч на 23 травня у Кременчуці чули вибухи. Відомо, що російська армія атакувала громаду безпілотниками. Від прямого влучання та уламками БпЛА знищено підприємство, пошкоджено 7 будинків. Одна людина отримала травми, але від госпіталізації відмовилась.