Керівниця апарату міського голови Кременчука задекларувала майже мільйон гривень зарплати

Як заощадження Світлана Пищита тримає готівкою 22 тис. доларів США, 12 тисяч євро та 400 тисяч гривень
Очільниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита торік заробила 955 тисяч 697 гривень. У щорічній декларації про доходи та майно жінка також вказала зарплату свого чоловіка, депутата міської ради, директора комунального підприємства «Квартирне управління» Олександра Калашника — це 600 тисяч 220 гривень, його пенсію — 182 тис. 178 гривень та виплати від профспілки — 1200 грн.
У порівнянні з 2023 роком зарплата Світлани Пищити зросла на 30,2 тис. гривень. Пенсію Олександр Калашник почав отримувати з 2023 року, про що свідчать дані з декларацій.
Як заощадження Світлана Пищита тримає готівкою 22 тис. доларів США, 12 тисяч євро та 400 тисяч гривень. Своєю чергою її чоловік має 12 тисяч доларів США та 2 тис. євро у готівці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з нерухомості чиновниця володіє квартирою, її ж чоловік має право на користування. Житлова площа оселі — 77.9 м². Олександр Калашник з 2012 року користується гаражем кооперативу «Хвиля-1». З 2020 року Світлана Пищита володіє FORD FIESTA 2017 року випуску. Вказана ціна — 5 тисяч гривень. Олександр Калашник з 2009 року має KIA CERATO 1.6 2008 року випуску.
Керівниця апарату міського голови не прокоментувала вказану у декларації ціну на FORD FIESTA.
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