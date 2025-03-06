20 мільйонів гривень на розвиток ветеранського бізнесу: ветеранів кличуть брати участь в програмі «Траєкторія»

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 2

10 найуспішніших ветеранів у двох категоріях змагатимуться за головні винагороди: 1 та 2 млн гривень

Стартував новий сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія», яку реалізує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес.

Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист, програма спрямована на підтримку підприємницьких ініціатив ветеранів та сімей військовослужбовців.

— Протягом двох місяців на учасників чекають освітні модулі з маркетингу, цифровізації та основ бізнесу. За результатами навчання підприємці зможуть залучити фінансування для розвитку власної справи. Загальний фонд фінансової підтримки складає 20 млн гривень, — зазначила пані Лариса.

Окрім поглиблених знань, 44 учасники з категорії «Початківець у бізнесі» отримають по 200 000 гривень, а 20 учасників з категорії «Досвідчений підприємець» — по 400 000 гривень на реалізацію своїх ідей. Ще 2 бізнес-проєкти з онлайн-лекторію додатково залучать по 100 000 грн.

— Під час Grand Pitch Day 10 найуспішніших у двох категоріях змагатимуться за головні винагороди: 1 та 2 млн гривень, — підкреслила керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці.

Подати заявку на участь можна до 23 березня за посиланням.