20 мільйонів гривень на розвиток ветеранського бізнесу: ветеранів кличуть брати участь в програмі «Траєкторія»

10 найуспішніших ветеранів у двох категоріях змагатимуться за головні винагороди: 1 та 2 млн гривень
Стартував новий сезон освітньо-грантової програми «Траєкторія», яку реалізує мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес.
Як розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» керівниця Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист, програма спрямована на підтримку підприємницьких ініціатив ветеранів та сімей військовослужбовців.
Окрім поглиблених знань, 44 учасники з категорії «Початківець у бізнесі» отримають по 200 000 гривень, а 20 учасників з категорії «Досвідчений підприємець» — по 400 000 гривень на реалізацію своїх ідей. Ще 2 бізнес-проєкти з онлайн-лекторію додатково залучать по 100 000 грн.
Подати заявку на участь можна до 23 березня за посиланням.
Проєкт реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, за фінансового сприяння Уряду Японії та ПРООН в Україні, Mastercard, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та мережі мультимаркетів «Аврора».
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