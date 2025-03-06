Вчорашню пожежу у Великій Кохнівці рятувальники гасили близько 7 годин

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 0

Учора, 5 березня, близько 20.16 на проспекті Полтавському у Кременчуці горів очерет та суха рослинність. Відео з місця події публікували очевидці у соцмережах, а сьогодні у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС розповіли подробиці.

На місці події рятувальники встановили, що вогонь стрімко поширюється через сильні пориви вітру.