Вчорашню пожежу у Великій Кохнівці рятувальники гасили близько 7 годин

Учора, 5 березня, близько 20.16 на проспекті Полтавському у Кременчуці горів очерет та суха рослинність. Відео з місця події публікували очевидці у соцмережах, а сьогодні у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС розповіли подробиці.
На місці події рятувальники встановили, що вогонь стрімко поширюється через сильні пориви вітру.
Гасили вогонь надзвичайники близько 7 годин. Як зазначають у пресслужбі, сильний вітер та значна територія пожежі унеможливлювали її швидку ліквідацію. Гасили вогонь 26 рятувальників за допомогою 7 пожежних машин.
Травмованих чи загиблих внаслідок загоряння немає. Причину виникнення вогню фахівці ДСНС з’ясовують.
Рятувальники вкотре нагадують громадянам про небезпеку провокування таких пожеж у природних екосистемах. Це може призвести до виникнення загоряння на значних площах, знищення тваринного та рослинного світу, майна громадян і може нести загрозу життю та здоров’ю населення.
Нагадаємо, днями у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталась пожежа у квартирі в п’ятиповерховому житловому будинку. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 12 мешканців.
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