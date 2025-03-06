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Надзвичайні новини

Вчорашню пожежу у Великій Кохнівці рятувальники гасили близько 7 годин

Сьогодні, 08:37 Переглядів: 0

 

Площу вигорілої сухої трави та очерету наразі встановлюють

Учора, 5 березня, близько 20.16 на проспекті Полтавському у Кременчуці горів очерет та суха рослинність. Відео з місця події публікували очевидці у соцмережах, а сьогодні у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС розповіли подробиці.

На місці події рятувальники встановили, що вогонь стрімко поширюється через сильні пориви вітру. 

Гасили вогонь надзвичайники близько 7 годин. Як зазначають у пресслужбі, сильний вітер та значна територія пожежі унеможливлювали її швидку ліквідацію. Гасили вогонь 26 рятувальників за допомогою 7 пожежних машин.

Травмованих чи загиблих внаслідок загоряння немає. Причину виникнення вогню фахівці ДСНС з’ясовують.

Рятувальники вкотре нагадують громадянам про небезпеку провокування таких пожеж у природних екосистемах. Це може призвести до виникнення загоряння на значних площах, знищення тваринного та рослинного світу, майна громадян і може нести загрозу життю та здоров’ю населення. 

Нагадаємо, днями у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталась пожежа у квартирі в п’ятиповерховому житловому будинку. Через сильне задимлення рятувальники евакуювали 12 мешканців. 


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Автор: Яна Гудзь
Теги: пожежа рятувальники ДСНС сухостій
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