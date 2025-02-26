Керівник управління соцзахисту населення Кременчуцької РВА Віктор Приходько звільнився: що задекларував

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 369

Декларація охоплює період з 1 січня по 21 лютого 2025 року

Начальник управління соціального захисту населення Кременчуцької районної військової (державної) адміністрації Віктор Приходько подав декларацію про доходи перед звільненням. У ній посадовець вказав нерухомість, транспорт та доходи. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Декларація охоплює період з 1 січня по 21 лютого 2025 року.

З нерухомості чоловік вказав 4 власні земельні ділянки та квартиру своєї дружини Юлії Приходько, ймовірно, ексначальниці відділу з питань надання адміністративних послуг та державної реєстрації Кременчуцької райдержадміністрації. Землі чоловік отримав у 2011 та 2014 роках. Їх загальна площа становить понад 4 гектари. Так, наприклад, у 2014 році Віктор Приходько придбав 35 тисяч 215 м² земельної ділянки у селі Гориславці за 80,5 тисяч гривень.

Квартиру жінка придбала у 2010 році, її площа — 35,5 м², ціна — понад 36 тисяч гривень.

У 2022 році екскерівник управління придбав Jeep (Джип) Compass 2017 року випуску за 45 тисяч гривень. Водночас у 2022 році в Україні вартість вживаного Jeep Compass 2017 року випуску коливалася в межах від приблизно 14 000 до 17 000 доларів США. Ціна залежала від стану автомобіля, пробігу та комплектації. Згідно з даними сайту AUTO.RIA, середня ціна таких моделей становила близько 15 000 доларів США.

За майже 2 місяці роботи Віктор Приходько заробив 60 тисяч гривень. Також він задекларував Національний кешбек та/або Зимову підтримку — 2,5 тис. гривень.

Розмір річної зарплати у 2024 році — 541 тис. 900 гривень.

Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що у Кременчуцькій райвійськадміністрації затримали керівника одного з управлінь. За місцем роботи чиновника правоохоронці проводили обшуки. Попередньо відомо, що мова йде про отримання неправомірної вигоди.

