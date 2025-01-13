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У Кременчуці виконком замовляє зрізані квіти майже на пів мільйона гривень

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 1

Відомо, що постачальник має надати 15 тисяч гвоздик та тисячу троянд протягом 2025 року

Кременчуцький виконавчий комітет закупляє 16 тисяч зрізаних квітів — це троянди та гвоздики. Очікувана вартість — 455 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що постачальник має надати 15 тисяч гвоздик та тисячу троянд протягом 2025 року. У тендерній документації вказали, що замовник залишає за собою право термінового замовлення квітів зі строком поставки до 30 хвилин з моменту погодження заявки, тому «учаснику необхідно передбачити постійну наявність квіткової продукції за предметом закупівлі на складі». 

Квіти мають бути свіжими, чистими з типовими забарвленням і формою квітки й листя, не прим’ятими. Також написали, що постачальник має враховувати та використовувати модні тенденції флористики та напрям заходу за згодою замовника.

Нагадаємо, у 2024 році на покладання квітів до місць поховань та пам’ятників для вшанування учасників, жертв та подій російсько-української війни кременчуцька влада запланувала витратити 400 тисяч гривень. Загалом за 3 роки на квіти хочуть виділити 1,2 млн грн — по 400 тисяч гривень на кожен рік.

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Автор: Телеграф
Теги: квіти виконком
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