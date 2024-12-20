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Забруднення озера на артскладах у Кременчуці: що про це відомо

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 451 Коментарів: 1

За словами депутата міської ради Олександра Роженка, проблема з брудною водою виникла приблизно 2 тижні тому

Місцеві жителі Кременчука скаржаться на забруднення води в озері на артскладах. Останні результати аналізів, що брались тиждень тому, показали перевищення у водоймі вмісту кишкової палички у 48 разів та хімічного споживання кисню, що вказує на високий рівень забруднювальних речовин. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 20 грудня.

За словами депутата міської ради Олександра Роженка, проблема з брудною водою виникла приблизно 2 тижні тому. Начальник відділу екологічної безпеки Олексій Федюн розповів, що у воді є домішки стічних вод. Водночас він зазначив, що тиждень тому «візуально стан води був нормальним» — мала характерне забарвлення, смороду не було. 

Депутатська комісія надала доручення управлінню екологічної безпеки звернутись до правоохоронців, виконавчому комітету нададуть звернення депутатів щодо встановлення додаткових камер біля в’їздів до артскладів, щоб відстежувати рух машин у разі повторення ситуації. Нині управління контролю за станом благоустрою намагається виявити з записів з вже встановлених камер тих, хто ймовірно забруднив озеро — «може бути видно там якісь асенізаторські машини, які рухалися там в одному напрямку».

Нагадаємо, у цьогоріч влітку показник забруднення у водоймах Кременчука деколи перевищував норму майже у 500 разів.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: артсклади забрудненість води
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Коментарі: 1

680
mangust-1:
Сьогодні, 17:38

" Начальник відділу екологічної безпеки Олексій Федюн розповів, що у воді є домішки стічних вод."

Це питання для дітей дошкільного віку.Перевірте у будинків,розташованих поруч, наявність каналізації.

Переконаний,що там її немає.Тобто,вся гидота тече в озеро.

Це так само,як канава,що тече в Дніпро в районі яхтклубу Посейдон.Вночі мешканці елітних будинків відкачують нечистоти в цю канаву,а екологи роблять здивований вигляд (і де воно взялося?)і підраховують отримані грошики(за те,що закривають на це очі).


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