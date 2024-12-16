Ялинки у Кременчуці: де купити та за скільки

У Кременчуці розпочався продаж новорічних ялинок на базарах. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Ціни на них стартують від 100 гривень.
Придбати ялинку можна й у Кременчуцькому лісництві за адресами: вулиця Шевченка, 41 та село Мала Кохнівка, вулиця Лісна, 7а.
Нагадаємо, усі ялинки під час продажу повинні мати на собі бирки зі штрих-кодом. А за незаконне придбання, продаж чи порубку дерев передбачене покарання.
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