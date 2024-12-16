Ялинки у Кременчуці: де купити та за скільки

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 606

У Кременчуці розпочався продаж новорічних ялинок на базарах. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Придбати ялинки цьогоріч можна:

ринок «Центральний» та «Плеяда»;

район зупинки «Героїв України»;

район зупинки «Аврора».

Ціни на них стартують від 100 гривень.

Придбати ялинку можна й у Кременчуцькому лісництві за адресами: вулиця Шевченка, 41 та село Мала Кохнівка, вулиця Лісна, 7а.

Ціни на ялинки та гілки у лісництві

Нагадаємо, усі ялинки під час продажу повинні мати на собі бирки зі штрих-кодом. А за незаконне придбання, продаж чи порубку дерев передбачене покарання.