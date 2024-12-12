У Кременчуці встановлять іще одну сонячну електростанцію

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Незабаром у Кременчуці встановлять іще одну сонячну електростанцію. Розміщуватиметься вона у дитячій лікарні. Про це розповів міський голова Віталій Малецький під час засідання депутатської комісії з питань фінансів та бюджету 10 грудня.

Потужність електростанції становить 50 кВт. Місто її отримало як гуманітарну допомогу від німецького міста-побратима Тюбінгена.

Нагадаємо, у листопаді на даху лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» встановили сонячні панелі потужністю 60 кВт. Також іще одну електростанцію на 120 кВт встановили на комунальному підприємстві «Кременчукводоканал».