У повітрі Кременчука виявили перевищення пилу та формальдегіду — гідрометцентр

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З 25 по 30 листопада у повітрі Кременчука виявили перевищення норми концентрації формальдегіду та пилу. Про це стало відомо зі статистики Полтавського обласного центру з гідрометеорології, який оприлюднили 3 грудня.

За результатами спостережень середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста перевищували гранично допустимі концентрації (ГДКс.д.) за такими домішками:

пил недиференційований за складом -1,1 ГДКс.д. (30 листопада). Це означає, що концентрація пилу перевищувала норму в 1,1 раза.

формальдегід — 1,1– 1,4 ГДКс.д. (25, 28, 30 листопада). Це означає, що концентрація формальдегіду перевищувала норму в 1,1 раза — 1,4 раза.

Зазначено, що проби атмосферного повітря відбирались на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані на вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та неподалік зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш». Загалом проаналізовано 504 проби.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як забруднене повітря впливає на здоров'я жителів міста.