У повітрі Кременчука виявили перевищення пилу та формальдегіду — гідрометцентр

З 25 по 30 листопада у повітрі Кременчука виявили перевищення норми концентрації формальдегіду та пилу. Про це стало відомо зі статистики Полтавського обласного центру з гідрометеорології, який оприлюднили 3 грудня.
За результатами спостережень середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі міста перевищували гранично допустимі концентрації (ГДКс.д.) за такими домішками:
Зазначено, що проби атмосферного повітря відбирались на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані на вул. Молодіжній, вул. Івана Приходька та неподалік зупинок «Центральний ринок» і «Кредмаш». Загалом проаналізовано 504 проби.
Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, як забруднене повітря впливає на здоров'я жителів міста.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.