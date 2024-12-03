Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 70 вулицях
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 4 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- вул. Гранітна
- вул. Криворудна, 2-14
- вул. Хорольська, 30-67/18, 64-117, 98/4-177
- вул. Бетонна, 2/3-38
- вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
- вул. Миколи Леонтовича, 4-28
- вул. Переяславська, 83-120
- вул. Європейська, 83-87
- вул. Підгірна, 1-38
- вул. Піщана, 13-26
- вул. Заводська
- вул. Соломії Крушельницької, 151-189
- вул. Чечелівська, 1-46/43
- вул. Володимира Івасюка
- вул. Ковальська
- вул. Ливарна
- вул. Лінійна
- вул. Михайла Драгоманова
- вул. Павла Чубинського
- вул. Олександріївська
- вул. Чумацький Шлях
- вул. Христини Алчевської
- вул. Художня
- туп. Ливарний
- туп. Козачий
- пров. Захисний
- пров. Козачий
- пров. Сорочинський
- пров. Стрілецький
- пров. Фабричний
- пров. Солдатський
- пров. Чередницький, 5-8
- пров. Чечелівський, 1А-41
- пров. Господарський, 7-12
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2-36
- проїзд Заводський, 7-18
- проїзд Віри Роїк, 2-26
- проїзд Михайла Старицького.
З 8.00 до 17.00
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/29А, 17
- вул. Софіївська, 38/19
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Салганна, 14Б, 14В
- вул. Ярмаркова, 3В-11
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Івана Приходька, 104-135
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Потоки
- вул. Горліса-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 245-275, 277, 279.
З 9.00 до 15.00
- вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
- вул. Ананія Размислова, 33-40.
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