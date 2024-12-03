Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 70 вулицях

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Сьогодні, 20:02 Переглядів: 105

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 4 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • вул. Гранітна
  • вул. Криворудна, 2-14
  • вул. Хорольська, 30-67/18, 64-117, 98/4-177
  • вул. Бетонна, 2/3-38
  • вул. Лікаря О. Богаєвського, 26-58/2
  • вул. Миколи Леонтовича, 4-28
  • вул. Переяславська, 83-120
  • вул. Європейська, 83-87
  • вул. Підгірна, 1-38
  • вул. Піщана, 13-26
  • вул. Заводська
  • вул. Соломії Крушельницької, 151-189
  • вул. Чечелівська, 1-46/43
  • вул. Володимира Івасюка
  • вул. Ковальська
  • вул. Ливарна
  • вул. Лінійна
  • вул. Михайла Драгоманова
  • вул. Павла Чубинського
  • вул. Олександріївська
  • вул. Чумацький Шлях
  • вул. Христини Алчевської
  • вул. Художня
  • туп. Ливарний
  • туп. Козачий
  • пров. Захисний
  • пров. Козачий
  • пров. Сорочинський
  • пров. Стрілецький
  • пров. Фабричний
  • пров. Солдатський
  • пров. Чередницький, 5-8
  • пров. Чечелівський, 1А-41
  • пров. Господарський, 7-12
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36
  • проїзд Заводський, 7-18
  • проїзд Віри Роїк, 2-26
  • проїзд Михайла Старицького.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29, 15/29А, 17
  • вул. Софіївська, 38/19
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Салганна, 14Б, 14В
  • вул. Ярмаркова, 3В-11
  • вул. Василя Сліпака, 54-91
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32
  • вул. Івана Приходька, 104-135
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166, 141А-204
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • с. Потоки
  • вул. Горліса-Горського, 3-10
  • просп. Полтавський, 245-275, 277, 279.

З 9.00 до 15.00

  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67А
  • вул. Ананія Размислова, 33-40.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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