Кеш'ю: користь і шкода популярного горіха

Горіх кеш'ю — це не лише смачний, а й корисний продукт, багатий на вітаміни, мінерали та омега-3 жирні кислоти, які сприяють омолодженню організму. Проте слід пам’ятати про певні обмеження та можливу шкоду від його споживання.
Корисні властивості кеш'ю:
- Вітаміни та мінерали: містить вітаміни групи Е, В, фосфор, залізо, кальцій і магній.
- Підтримка здоров'я: сприяє нормалізації рівня холестерину, покращує роботу мозку, зміцнює серцево-судинну систему.
- Омега-3: омолоджує організм і сприятливо впливає на шкіру.
Можливі ризики та шкода:
- Алергія: продукт може викликати алергічні реакції, тому варто бути обережним.
- Обмеження для вагітних: не рекомендується вживати кеш'ю у третьому триместрі вагітності.
- Захворювання: варто уникати горіхів при хворобах нирок і гастриті.
- Для дітей: не можна давати дітям молодше трьох років.
Калорійність та норма споживання:
- Калорійність кеш'ю становить близько 600 ккал на 100 грамів.
- Рекомендована добова доза: 30-50 грамів.
- Один горіх важить трохи більше одного грама, тому навіть невелика кількість здатна забезпечити корисні властивості.
Як обрати якісний кеш'ю:
- Колір: світлий.
- Поверхня: гладка, тверда, форма нагадує кому.
- Тип обробки: краще віддавати перевагу обсмаженим горіхам.
- Упаковка: вибирайте пакети з віконцями, щоб оцінити якість продукту.
Дотримання рекомендацій щодо вибору та споживання кеш'ю дозволить отримати максимальну користь без шкоди для здоров’я.