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Кеш'ю: користь і шкода популярного горіха

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 115

Смачний й корисний горіх

Горіх кеш'ю — це не лише смачний, а й корисний продукт, багатий на вітаміни, мінерали та омега-3 жирні кислоти, які сприяють омолодженню організму. Проте слід пам’ятати про певні обмеження та можливу шкоду від його споживання.

Корисні властивості кеш'ю:

  • Вітаміни та мінерали: містить вітаміни групи Е, В, фосфор, залізо, кальцій і магній.
  • Підтримка здоров'я: сприяє нормалізації рівня холестерину, покращує роботу мозку, зміцнює серцево-судинну систему.
  • Омега-3: омолоджує організм і сприятливо впливає на шкіру.

Можливі ризики та шкода:

  • Алергія: продукт може викликати алергічні реакції, тому варто бути обережним.
  • Обмеження для вагітних: не рекомендується вживати кеш'ю у третьому триместрі вагітності.
  • Захворювання: варто уникати горіхів при хворобах нирок і гастриті.
  • Для дітей: не можна давати дітям молодше трьох років.

Калорійність та норма споживання:

  • Калорійність кеш'ю становить близько 600 ккал на 100 грамів.
  • Рекомендована добова доза: 30-50 грамів.
  • Один горіх важить трохи більше одного грама, тому навіть невелика кількість здатна забезпечити корисні властивості.

Як обрати якісний кеш'ю:

  • Колір: світлий.
  • Поверхня: гладка, тверда, форма нагадує кому.
  • Тип обробки: краще віддавати перевагу обсмаженим горіхам.
  • Упаковка: вибирайте пакети з віконцями, щоб оцінити якість продукту.

Дотримання рекомендацій щодо вибору та споживання кеш'ю дозволить отримати максимальну користь без шкоди для здоров’я.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: горіхи кеш'ю здоров'я
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