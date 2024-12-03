Кеш'ю: користь і шкода популярного горіха

Горіх кеш'ю — це не лише смачний, а й корисний продукт, багатий на вітаміни, мінерали та омега-3 жирні кислоти, які сприяють омолодженню організму. Проте слід пам’ятати про певні обмеження та можливу шкоду від його споживання.

Корисні властивості кеш'ю:

Вітаміни та мінерали: містить вітаміни групи Е, В, фосфор, залізо, кальцій і магній.

містить вітаміни групи Е, В, фосфор, залізо, кальцій і магній. Підтримка здоров'я: сприяє нормалізації рівня холестерину, покращує роботу мозку, зміцнює серцево-судинну систему.

сприяє нормалізації рівня холестерину, покращує роботу мозку, зміцнює серцево-судинну систему. Омега-3: омолоджує організм і сприятливо впливає на шкіру.

Можливі ризики та шкода:

Алергія: продукт може викликати алергічні реакції, тому варто бути обережним.

продукт може викликати алергічні реакції, тому варто бути обережним. Обмеження для вагітних: не рекомендується вживати кеш'ю у третьому триместрі вагітності.

не рекомендується вживати кеш'ю у третьому триместрі вагітності. Захворювання: варто уникати горіхів при хворобах нирок і гастриті.

варто уникати горіхів при хворобах нирок і гастриті. Для дітей: не можна давати дітям молодше трьох років.

Калорійність та норма споживання:

Калорійність кеш'ю становить близько 600 ккал на 100 грамів.

Рекомендована добова доза: 30-50 грамів.

Один горіх важить трохи більше одного грама, тому навіть невелика кількість здатна забезпечити корисні властивості.

Як обрати якісний кеш'ю:

Колір: світлий.

світлий. Поверхня: гладка, тверда, форма нагадує кому.

гладка, тверда, форма нагадує кому. Тип обробки: краще віддавати перевагу обсмаженим горіхам.

краще віддавати перевагу обсмаженим горіхам. Упаковка: вибирайте пакети з віконцями, щоб оцінити якість продукту.

Дотримання рекомендацій щодо вибору та споживання кеш'ю дозволить отримати максимальну користь без шкоди для здоров’я.