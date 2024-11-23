Відключення електроенергії на сьогодні скасовані - «Укренерго»

Сьогодні, 23 листопада, графік погодинних відключень скасований до кінця доби в усіх регіонах.
Про це повідомила НЕК «Укренерго».
Учора «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинних відключень, який передбачав знеструмлюватимуть споживачів протягом дня із 08.00 до 22.00
Нагадаємо, в «Укренерго» заявили, що завтра, 24 листопада, відключати електроенергію будуть лише з 14.00 до 18.00.
ПАТ «Полтаваобленерго» оприлюднило графік погодинного відключення електроенергії на неділю, 24 листопада.
У Кременчуці на завтра, 24 листопада, заплановані планові відключення електроенергії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.