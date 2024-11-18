«Не буде такої хвилі, як у фільмах-катастрофах»: як діяти, якщо Кременчук піде під воду

Сьогодні, 17:47 Переглядів: 60

Трохи «фільму-катастрофи» про те, що буде з містом, якщо гребля Кременчуцької ГЕС впаде…

18 листопада пресслужба мерії Кременчука оприлюднила інструкцію дій на випадок руйнування Кременчуцької ГЕС. За їх інформацією, час підходу «високої води» до міста у разі повного знищення ГЕС складає від 30 до 45 хвилин.

Щоб з’ясувати, якої «хвилі» чекати на місто, якщо таке станеться, і наскільки Кременчук зануриться під воду, ще у 2018 році ми поспілкувалися зі співробітниками управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому. Однак тоді цей матеріал вийшов російською мовою, тож ми вирішили перекласти його українською.

Нам розповіли, що існує три сценарії.

Перший, на думку фахівців, ближчий до області фантастики: дамба миттєво зникає, і потік води мчить у напрямку міста. У Кременчуці вода буде через 29 хвилин. При цьому лівий берег опиняється під водою до вулиці Переяславської, а правий берег — до Деївки. Другий сценарій — обвалення частини дамби. Скільки води «прорветься» — залежить від характеру руйнування. Однак води в місто надійде менше, ніж у першому випадку. Можливо, вона взагалі не «дістане» до Кременчука. Третій сценарій — перелив через дамбу у зв’язку з руйнуванням верхнього каскаду ГЕС.

— Одномоментне зникнення всієї дамби неможливе, — зазначив Фахівець управління Геннадій Дорошенко. — Згідно з документацією, Кременчуцька ГЕС побудована на гранітній скелі, і миттєве її руйнування неможливе. Для цього потрібне пряме влучання ядерного заряду прямо в ГЕС. Аналізуючи світові катастрофи останніх років, руйнування гідротехнічних споруд не відбувається одномоментно: зазвичай руйнується частина дамби або греблі. При частковому прориві об'єм води, що надходить, буде меншим. Крім того, по всій лінії каскаду Дніпровських ГЕС є можливість скидати воду, щоб уникнути підтоплень, як це робиться, наприклад, під час паводків. Щодо можливих руйнувань на Київській або Канівській ГЕС, то час добігання хвилі до Кременчуцької ГЕС, наприклад, від Канівської ГЕС (149 км), становить приблизно 27,5 години.

— Якщо говорити про теоретичний максимум, коли вся дамба зруйнувалася: чи буде у нас хвиля, яка накриє багатоповерхівки й змиє все?

— У Кременчуцькому водосховищі середня глибина становить близько 6 метрів. Тому у нас не буде такої хвилі, як у фільмах-катастрофах, і такої кількості води.

— На яку висоту затопить Кременчук? Це рівень п’ятиповерхівки чи нижче?

— При частковому руйнуванні дамби вода може й не піднятися до рівня міста. Парапет із бутового каменю, дамби — це захисні споруди, висота яких на метр перевищує рівень найбільшого паводка в історії Кременчука. Наприклад, дорога на Власівку також є захисною спорудою. Якщо говорити про максимально можливе затоплення, рівень води залежить від розташування конкретної вулиці чи будівлі над рівнем моря. Наприклад, рівень затоплення житлових 4-5 поверхових будинків на вулиці Соборній (центр міста) становить близько 4 метрів.

Сценарій кременчуцького «апокаліпсису»

Що буде, якщо вся дамба зруйнується одночасно

Відстань від ГЕС до Кременчука: 11,7 км

11,7 км Об’єм води у водосховищі: 13,5 куб. км

13,5 куб. км Рівень затоплення: +7,03 м до нинішнього рівня Дніпра (максимальний рівень води підніметься до 74,28 м над рівнем моря)

+7,03 м до нинішнього рівня Дніпра (максимальний рівень води підніметься до 74,28 м над рівнем моря) Швидкість руху води: 1,68 м/с

1,68 м/с Час приходу першої хвилі до міста: 29 хвилин

29 хвилин Вода в місті досягне максимуму: через 6,1 години

через 6,1 години Рівень води в місті: 4 метри над площею Перемоги (мерію затопить до другого поверху включно)

4 метри над площею Перемоги (мерію затопить до другого поверху включно) Коли вода зійде: Через 137 годин рівень води повернеться до попередньої позначки (майже 6 днів). Але 4 метри з площі Перемоги зійдуть приблизно за 3-4 дні.



Зона затоплення (за найгіршим прогнозом):

Під воду можуть піти:

Ревівка

Центр

Занасип

Чередники

Крюків

Раківка

Хто потрапляє в зону затоплення:

Кількість людей: 110 тисяч осіб мусять евакуюватися у випадку приходу максимальної води (половина населення Кременчука).

Інформування

Про початок евакуації населення інформується за допомогою системи централізованого оповіщення, через засоби масової інформації, вуличні гучномовці, офіційні інтернет-сайти та телеграм-канали органів місцевої влади.

Вода йде. Що робити?

Порятунок кременчужан проходитиме у два етапи.

Перший етап

Дістатися до безпечного майданчика.

Лівобережжя: піднімаються в нагірну частину.

піднімаються в нагірну частину. Правобережжя: на Деївську гору.

на Деївську гору. Залучають транспорт, евакуюють школи, дитячі садки, лікарні.

Другий етап

Протягом 3-4 годин розгортають 15 збірних пунктів евакуації, де:

Реєструють прибулих.

Формують піші та автомобільні колони.

У Кременчуці залишать службовців, які забезпечуватимуть життєдіяльність міста.

ЗБІРНІ ПУНКТИ ЕВАКУАЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ЕВАКУАЦІЇ

під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення катастрофічного затоплення

Хто підлягає евакуації Порядковий номер збірного пункту евакуації, його адреса Кількість евакуйованих, які проходять через збірний пункт евакуації Непрацююче населення мікрорайону № 12 (північніше вулиці Гранітної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 1

вул. Київська, 62 5400 Непрацююче населення мікрорайону № 12 (південніше вулиці Гранітної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 2

Кременчуцька гімназія № 28,

пров. Княжий (О.Кошового), 5а 5200 Непрацююче населення мікрорайону № 9 (Чередники північніше вулиці Європейської) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 3

Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум»,

вул. Героїв УПА (Гвардійська), 16 4800 Непрацююче населення мікрорайону № 13 (Ревівка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 4

Кременчуцький ліцей № 13 «Авіор»

вул. Єднання України, 3 3100 Непрацююче населення Потоківського старостинського округу, мікрорайонів № 7,8 (Млинки-Лашки) підприємства, установи, організації на території мікрорайонів ЗПЕ № 5

Палац культури «Нафтохімік»,

проспект Лесі Українки, 33 8200 Непрацююче населення мікрорайону № 19 (3-й Занасип) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 6

Департамент охорони здоров’я — міська дитяча лікарня,

вул. Лікаря Парнети, 16 4200 Непрацююче населення мікрорайону № 14 (Щемилівка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 7

ПрАТ «Кременчукм’ясо»,

проспект Свободи, 79 6700 Непрацююче населення мікрорайону № 16 (Центр район Дормаш) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 8

ВПУ № 7 — територія ВПУ,

вул. Вадима Пугачова, 14 7000 Непрацююче населення мікрорайонів № 23,24 (Раківка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 10

Деївська гора у районі № 4 16500 Непрацююче населення мікрорайонів № 20,21,22 (Кострома, Крюків) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 11

Деївська гора у районі № 5 19700 Непрацююче населення мікрорайону № 15 (Центр південніше вулиці Соборної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 12

Кременчуцький ліцей № 30 «Олімп»,

пров. Княжий (О.Кошового), 3 7500 Непрацююче населення мікрорайону № 15 (Центр північніше вулиці Соборної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 13

Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка,

вул. Героїв Маріуполя (Героїв Бресту), 65 8500 Непрацююче населення мікрорайону № 18 (1,2-й Занасип) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 14

Кременчуцька гімназія № 27,

проспект Свободи, 104 6300 Непрацююче населення мікрорайону № 17 (Чередники південніше вулиці Європейської) підприємства, установи, організації на території мікрорайону ЗПЕ № 15

Кременчуцька гімназія № 18, вул. Майора Пугача (Ватутіна), 25 6300

Після проходження через збірні пункти евакуації населення, що підлягає евакуації, формується в піші і транспортні колони, забезпечується його відправлення на пункти посадки на транспортні засоби та вихідні пункти руху пішки до безпечних районів (місць) розміщення.

Якщо ви не встигаєте евакуюватись до ЗПЕ, маєте піднятись на вищі поверхи (вище 2-го поверху) своїх або найближчих будинків та очікувати сходу «високої води» або рятувальників.

Далі евакуйоване населення зі ЗПЕ переміщують до безпечних районів розміщення в Полтавській та Кіровоградській областях. До безпечних районів розміщення населення прямує пішки, автомобільним і залізничним транспортом, власними транспортними засобами та перебуває там до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (орієнтовно протягом 7-10 діб).

Тривалість евакуації:

За розрахунками, вона має зайняти не більше 24 годин.

Рекомендація:

Якщо є можливість перечекати у знайомих або родичів, поки вода спаде, краще скористатися цією можливістю. Також радять виїхати з міста на час ліквідації наслідків затоплення навіть мешканцям нагірної частини, оскільки функціонування систем життєзабезпечення міста може відбуватися зі збоями.