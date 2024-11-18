«Не буде такої хвилі, як у фільмах-катастрофах»: як діяти, якщо Кременчук піде під воду

18 листопада пресслужба мерії Кременчука оприлюднила інструкцію дій на випадок руйнування Кременчуцької ГЕС. За їх інформацією, час підходу «високої води» до міста у разі повного знищення ГЕС складає від 30 до 45 хвилин.
Щоб з’ясувати, якої «хвилі» чекати на місто, якщо таке станеться, і наскільки Кременчук зануриться під воду, ще у 2018 році ми поспілкувалися зі співробітниками управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міськвиконкому. Однак тоді цей матеріал вийшов російською мовою, тож ми вирішили перекласти його українською.
Нам розповіли, що існує три сценарії.
— Одномоментне зникнення всієї дамби неможливе, — зазначив Фахівець управління Геннадій Дорошенко. — Згідно з документацією, Кременчуцька ГЕС побудована на гранітній скелі, і миттєве її руйнування неможливе. Для цього потрібне пряме влучання ядерного заряду прямо в ГЕС. Аналізуючи світові катастрофи останніх років, руйнування гідротехнічних споруд не відбувається одномоментно: зазвичай руйнується частина дамби або греблі. При частковому прориві об'єм води, що надходить, буде меншим. Крім того, по всій лінії каскаду Дніпровських ГЕС є можливість скидати воду, щоб уникнути підтоплень, як це робиться, наприклад, під час паводків. Щодо можливих руйнувань на Київській або Канівській ГЕС, то час добігання хвилі до Кременчуцької ГЕС, наприклад, від Канівської ГЕС (149 км), становить приблизно 27,5 години.
— Якщо говорити про теоретичний максимум, коли вся дамба зруйнувалася: чи буде у нас хвиля, яка накриє багатоповерхівки й змиє все?
— У Кременчуцькому водосховищі середня глибина становить близько 6 метрів. Тому у нас не буде такої хвилі, як у фільмах-катастрофах, і такої кількості води.
— На яку висоту затопить Кременчук? Це рівень п’ятиповерхівки чи нижче?
— При частковому руйнуванні дамби вода може й не піднятися до рівня міста. Парапет із бутового каменю, дамби — це захисні споруди, висота яких на метр перевищує рівень найбільшого паводка в історії Кременчука. Наприклад, дорога на Власівку також є захисною спорудою. Якщо говорити про максимально можливе затоплення, рівень води залежить від розташування конкретної вулиці чи будівлі над рівнем моря. Наприклад, рівень затоплення житлових 4-5 поверхових будинків на вулиці Соборній (центр міста) становить близько 4 метрів.
Хто потрапляє в зону затоплення:
Про початок евакуації населення інформується за допомогою системи централізованого оповіщення, через засоби масової інформації, вуличні гучномовці, офіційні інтернет-сайти та телеграм-канали органів місцевої влади.
Порятунок кременчужан проходитиме у два етапи.
Дістатися до безпечного майданчика.
Протягом 3-4 годин розгортають 15 збірних пунктів евакуації, де:
У Кременчуці залишать службовців, які забезпечуватимуть життєдіяльність міста.
ЗБІРНІ ПУНКТИ ЕВАКУАЦІЇ ТА НАПРЯМКИ ЕВАКУАЦІЇ
під час проведення евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення катастрофічного затоплення
|
Хто підлягає евакуації
|
Порядковий номер збірного пункту евакуації, його адреса
|
Кількість евакуйованих, які проходять через збірний пункт евакуації
|
Непрацююче населення мікрорайону № 12 (північніше вулиці Гранітної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 1
|
5400
|
Непрацююче населення мікрорайону № 12 (південніше вулиці Гранітної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 2
|
5200
|
Непрацююче населення мікрорайону № 9 (Чередники північніше вулиці Європейської) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 3
|
4800
|
Непрацююче населення мікрорайону № 13 (Ревівка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 4
|
3100
|
Непрацююче населення Потоківського старостинського округу, мікрорайонів № 7,8 (Млинки-Лашки) підприємства, установи, організації на території мікрорайонів
|
ЗПЕ № 5
|
8200
|
Непрацююче населення мікрорайону № 19 (3-й Занасип) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 6
|
4200
|
Непрацююче населення мікрорайону № 14 (Щемилівка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 7
|
6700
|
Непрацююче населення мікрорайону № 16 (Центр район Дормаш) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 8
|
7000
|
Непрацююче населення мікрорайонів № 23,24 (Раківка) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 10
|
16500
|
Непрацююче населення мікрорайонів № 20,21,22 (Кострома, Крюків) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 11
|
19700
|
Непрацююче населення мікрорайону № 15 (Центр південніше вулиці Соборної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 12
|
7500
|
Непрацююче населення мікрорайону № 15 (Центр північніше вулиці Соборної) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 13
|
8500
|
Непрацююче населення мікрорайону № 18 (1,2-й Занасип) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 14
|
6300
|
Непрацююче населення мікрорайону № 17 (Чередники південніше вулиці Європейської) підприємства, установи, організації на території мікрорайону
|
ЗПЕ № 15
вул. Майора Пугача (Ватутіна), 25
|
6300
Після проходження через збірні пункти евакуації населення, що підлягає евакуації, формується в піші і транспортні колони, забезпечується його відправлення на пункти посадки на транспортні засоби та вихідні пункти руху пішки до безпечних районів (місць) розміщення.
Якщо ви не встигаєте евакуюватись до ЗПЕ, маєте піднятись на вищі поверхи (вище 2-го поверху) своїх або найближчих будинків та очікувати сходу «високої води» або рятувальників.
Далі евакуйоване населення зі ЗПЕ переміщують до безпечних районів розміщення в Полтавській та Кіровоградській областях. До безпечних районів розміщення населення прямує пішки, автомобільним і залізничним транспортом, власними транспортними засобами та перебуває там до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (орієнтовно протягом 7-10 діб).
За розрахунками, вона має зайняти не більше 24 годин.
Якщо є можливість перечекати у знайомих або родичів, поки вода спаде, краще скористатися цією можливістю. Також радять виїхати з міста на час ліквідації наслідків затоплення навіть мешканцям нагірної частини, оскільки функціонування систем життєзабезпечення міста може відбуватися зі збоями.
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