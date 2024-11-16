Глобинський виконком придбав Toyota Camry за 1,47 млн гривень

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 225 Коментарів: 1

Наприкінці жовтня виконавчий комітет Глобинської міської ради придбав Toyota Camry за 1 млн 470 тисяч гривень. Авто доставить офіційний дилер TOYOTA у Кременчуці ТОВ «Компанія «Про Лайн». Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Доставити машину мають до 22 грудня. Компанія «Про Лайн» у своїй документації вказала, що ціна вже включає в себе ціну за машину з урахуванням ПДВ, податки, витрати на транспортування, сплату мита тощо. Зазначено, що машина, яку придбав виконком, була випущена у 2024 році.

Нагадаємо, 17 травня комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило тендер на закупку легкового авто спеціалізованого призначення типу «універсал». Орієнтовна вартість машини — 937 тисяч 260 гривень.