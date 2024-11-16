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Глобинський виконком придбав Toyota Camry за 1,47 млн гривень

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 225 Коментарів: 1

Доставити машину мають до 22 грудня

Наприкінці жовтня виконавчий комітет Глобинської міської ради придбав Toyota Camry за 1 млн 470 тисяч гривень. Авто доставить офіційний дилер TOYOTA у Кременчуці ТОВ «Компанія «Про Лайн». Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. 

Доставити машину мають до 22 грудня. Компанія «Про Лайн» у своїй документації вказала, що ціна вже включає в себе ціну за машину з урахуванням ПДВ, податки, витрати на транспортування, сплату мита тощо. Зазначено, що машина, яку придбав виконком, була випущена у 2024 році.

Нагадаємо, 17 травня комунальне підприємство «Теплоенерго» оголосило тендер на закупку легкового авто спеціалізованого призначення типу «універсал». Орієнтовна вартість машини —  937 тисяч 260 гривень.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: toyota-ua.com
Теги: машина Глобине виконком Prozorro
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Коментарі: 1

1 154
Andron777:
Сьогодні, 10:36

Та правильно... Хіба може мер такого крутого города як Гльобине їздити на Запорожці? Тим більше під час війни... smirk


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