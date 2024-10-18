У Кременчуці було чутно звук вибуху: військові попереджали про рух безпілотників

У Полтавській області, зокрема і над Кременчуком, Повітряні сили фіксували рух безпілотників, які запустила російська армія
Близько 3.06 у Кременчуці було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Нині у Полтавській області триває повітряна тривога.
У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників на Полтавщині, зокрема і над Кременчуком.
Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона.
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