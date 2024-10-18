У Кременчуці було чутно звук вибуху: військові попереджали про рух безпілотників

Сьогодні, 03:24 Переглядів: 170

У Полтавській області, зокрема і над Кременчуком, Повітряні сили фіксували рух безпілотників, які запустила російська армія

Близько 3.06 у Кременчуці було чутно звук вибуху. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Нині у Полтавській області триває повітряна тривога.

У Повітряних силах попереджали про рух безпілотників на Полтавщині, зокрема і над Кременчуком.

Нагадаємо, у ніч на 15 жовтня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона.