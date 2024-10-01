Виплати ВПО з 1-го жовтня: кому потрібно писати заяву, а хто отримає допомогу автоматично

У жовтні 2024 року буде продовжено виплати державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для найбільш вразливих категорій автоматично, без потреби подавати нові заяви.
Інші переселенці повинні звернутися до органів соцзахисту для продовження або призначення цієї допомоги.
Для переселенців, які належать до найбільш вразливих категорій та яким не потрібно подавати заяви належать:
Виплати допомоги для цих груп ВПО здійснюватимуться без змін її суми: 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 грн – для інших категорій ВПО. Перерахування коштів відбуватиметься 15 та 28 числа кожного місяця.
Інші категорії ВПО повинні подати заяву на продовження або призначення допомоги. Це стосується таких груп:
Нагадаємо, у серпні 2024 року завершився шестимісячний період виплат для багатьох ВПО. Деякі переселенці втратили грошову підтримку від держави, і тепер їм необхідно звернутися до органів соціального захисту для подання заяви на продовження допомоги.
Окрім зазначених категорій, право на продовження виплат допомоги також мають переселенці, які досягли 60-річного віку, але не мають права на пенсію через недостатній для цього страховий стаж. Проте, це право зберігається за умови, що сукупний середньомісячний дохід на одну особу в їх родинах не перевищує 9 444 грн. Такі особи можуть подати заявку на виплату допомоги незалежно від дати їхнього переміщення.
Якщо автоматично виплату державної допомоги на проживання ВПО не продовжили через якісь технічні причини, переселенці можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Або ж звернутися до місцевих органів соціального захисту для вирішення цього питання.
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