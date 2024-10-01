Виплати ВПО з 1-го жовтня: кому потрібно писати заяву, а хто отримає допомогу автоматично

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 71

Автоматично виплати державної допомоги будуть продовжені для найбільш вразливих категорій ВПО

У жовтні 2024 року буде продовжено виплати державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) для найбільш вразливих категорій автоматично, без потреби подавати нові заяви.

Інші переселенці повинні звернутися до органів соцзахисту для продовження або призначення цієї допомоги.

Для переселенців, які належать до найбільш вразливих категорій та яким не потрібно подавати заяви належать:

пенсіонери, чия пенсія не перевищує 9 444 грн;

особи з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю до 18 років, а також тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 23 років, батьки-вихователі та прийомні батьки.

Виплати допомоги для цих груп ВПО здійснюватимуться без змін її суми: 3000 грн для осіб з інвалідністю та дітей, 2000 грн – для інших категорій ВПО. Перерахування коштів відбуватиметься 15 та 28 числа кожного місяця.

Інші категорії ВПО повинні подати заяву на продовження або призначення допомоги. Це стосується таких груп:

родини з дітьми до 14 років, які мешкають у зонах бойових дій або в умовно безпечних регіонах, де діти не мають змоги відвідувати офлайн-заняття;

родини, де один із членів доглядає за особою з інвалідністю або тяжкохворою дитиною;

малолітні діти віком до 14 років, які прибули без супроводу батьків (за заявою особи з родинними зв'язками);

вагітні жінки з 30-го тижня вагітності.

Нагадаємо, у серпні 2024 року завершився шестимісячний період виплат для багатьох ВПО. Деякі переселенці втратили грошову підтримку від держави, і тепер їм необхідно звернутися до органів соціального захисту для подання заяви на продовження допомоги.

Окрім зазначених категорій, право на продовження виплат допомоги також мають переселенці, які досягли 60-річного віку, але не мають права на пенсію через недостатній для цього страховий стаж. Проте, це право зберігається за умови, що сукупний середньомісячний дохід на одну особу в їх родинах не перевищує 9 444 грн. Такі особи можуть подати заявку на виплату допомоги незалежно від дати їхнього переміщення.

Якщо автоматично виплату державної допомоги на проживання ВПО не продовжили через якісь технічні причини, переселенці можуть звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Або ж звернутися до місцевих органів соціального захисту для вирішення цього питання.