Які категорії внутрішньо переміщених осіб позбавлять державної допомоги на проживання

З 1 серпня деякі категорії внутрішніх переселенців (ВПО) перестануть отримувати допомогу від держави. А з 1 вересня гроші продовжать виплачувати лише тим громадянам, які потребують такої підтримки.
Кабінет міністрів змінив порядок призначення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО), ухваливши 11 липня постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для ВПО.
На Урядовому порталі зазначається, що відповідно до цієї постанови, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців.
Допомога продовжується для всіх ВПО, які проживають в Україні і є внутрішньо переміщеними особами у розмірах для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тисяч гривень та для інших осіб — 2 тисячі гривень.
Однак, виплату допомоги не продовжуватимуть особам, які:
Крім того, виплати не продовжуватимуть особам, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм.
Зазначимо, що внутрішньо переміщеним особам для продовження виплат допомоги на проживання ніяких додаткових дій вчиняти не потрібно — виплати продовжуватимуться автоматично.
Ще одне обмеження що виплати допомоги ВПО залежить від їхнього майнового стану. Допомога не продовжується для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави.
А саме, з 1 вересня 2023 року виплату буде припинено тим ВПО, які від моменту ухвалення даної постанови здійснювали великі покупки. А саме:
Якщо за результатами перевірки отримувачів допомоги через державні реєстри буде прийняте рішення про припинення її виплати, громадянина про це буде повідомлено. У разі незгоди, він може оскаржити таке рішення органу соцзахисту або надати підтверджуючи документи та продовжувати отримувати виплати.
Ще одна зміна — відтепер особа зможе дистанційно відмовитись від статусу внутрішньо переміщеної особи, без особистого звернення до органу соціального захисту населення.
Виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватись 15 та 28 числа кожного місяця.
Нагадаємо, допомога на проживання для ВПО — одна з найбільших за розміром фінансування з державного бюджету соціальних програм. У держбюджеті на 2023 рік на неї передбачено 57 млрд грн. Наразі відбувається фінансування виплат для понад 2,6 млн осіб.
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