Від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень: як ветеранам війни отримати фінансування власної справи

Український ветеранський фонд фінансуватиме бізнеси ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України на конкурсній основі. Які умови?
Учасниками та учасницями програми можуть стати:
Заявки приймаються до 13 липня включно (до 23.59).
Дізнатися про усі деталі програми, перелік необхідних документів та як подати заявку можна на сайті Українського ветеранського фонду.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.