Від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень: як ветеранам війни отримати фінансування власної справи

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 240

Заявки приймаються до 13 липня включно

Український ветеранський фонд фінансуватиме бізнеси ветеранів, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України на конкурсній основі. Які умови? — Програма розрахована на ветеранів та ветеранок російсько-української війни, а також на родини ветеранів/ок та захисників/ць України. Завдяки цій програмі ветеранський бізнес може отримати фінансову підтримку від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень, — йдеться на сайті ветеранського фонду. Учасниками та учасницями програми можуть стати: фізичні особи-підприємці (ФОП), зареєстровані відповідно до вимог законодавства;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки. Заявки приймаються до 13 липня включно (до 23.59). Дізнатися про усі деталі програми, перелік необхідних документів та як подати заявку можна на сайті Українського ветеранського фонду.

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