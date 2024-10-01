Музикант та композитор із Чехії Ян Гастман: «Мені дуже подобається Кременчук»

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 38

Чеський музикант робить аранжування для українських співаків й співпрацює з кременчуцьким композитором та музикантом Сергієм Горюновичем та співачкою Britney Heald

Напередодні Дня міста у Кременчук завітав чеський музикант Ян Гастман. Чоловік зустрівся з друзями, разом з якими готує спільні музичні проєкти, провів кілька репетицій, а також поспілкувався з «Кременчуцьким Телеграфом».

Ян за національністю словак. Живе й працює в Чехії, однак час від часу приїздить до України. Він мультиінструменталіст, робить музику в стилях попрок, рок, геві-рок, геві-метал.

Ян зізнався, що йому дуже подобається Україна, а Кременчук він полюбив всією душею за гостинність й щирість місцевого населення.

До того ж саме у Кременчуці живе Ольга Царенко, яка виступає під сценічним ім’ям Britney Heald та з якою Ян співпрацює вже понад 12 років. Зараз вони готують спільний музичний проєкт зі створення електронної музики.

Також чеський музикант робить аранжування для інших українських співаків й тісно співпрацює з кременчуцьким композитором та музикантом Сергієм Горюновичем.

— Ми з Сергієм знайомі вже чотири роки. Раніше були друзями в Інтернеті. Я робив йому барабани, а тепер ми маємо можливість зустрічатися, обговорювати нашу роботу, проводити репетиції. Хочу сказати, що Сергій — справжній інструментальний геній! — зазначив Ян Гастман.

Разом музиканти готуються до спільного виступу. Днями Ян, Сергій Горюнович та Britney Heald провели яскраву репетицію та грали спільний авторський твір Magic book, на який зараз готують відеокліп.

— Ця пісня про загадкову магічну й дуже суттєву та секретну книгу, — проанонсувала композицію Britney Heald.

Прем’єра виступу тріо відбудеться 1 грудня, на 24-річчя кременчуцького кафе «Ліверпуль», на яке чеський музикант запрошений як почесний гість.