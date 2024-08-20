Перші учасники фотоконкурсу «Мій вражаючий врожай»

«Перші ластівки» фотоконкурсу, присвяченому збору врожаю — 2024, від редакції газети «Для дому і сім’ї».
Учасник № 1 — Юрій Чубаров та донька Поліна, які виростили дивовижний врожай кавунів на власній ділянці.
Учасник № 2 — Оксана Пащенко, яка виростила смачнющі яблука й мальовничі квіти.
Якщо на своєму городі ви виростили незвичні за розміром чи формою овочі та фрукти, або ваш врожай чи квіткова клумба викликає у вас гордість та ви хочете похвалитися ними, пишіть нам та надсилайте фотографії!
Щоб взяти участь у фотоконкурсі:
Кожен учасник може подати до трьох фотографій.
Надсилайте ваші роботи до 20 жовтня включно на адресу: м. Кременчук, вул. Шевченка, 50А, на електронну скриньку gazetakremenchuk@gmail.com або Телеграм +380981248490.
На переможців чекають цінні призи та подарунки від наших спонсорів, а також публікація на сторінках газети.
Приєднуйтесь до нашого фотоконкурсу і діліться своїм вражаючим врожаєм із нашими читачами!
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