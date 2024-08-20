Перші учасники фотоконкурсу «Мій вражаючий врожай»

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 95

Фотоконкурс для всіх, хто вкладає сили й душу у вирощування врожаю

«Перші ластівки» фотоконкурсу, присвяченому збору врожаю — 2024, від редакції газети «Для дому і сім’ї».

Учасник № 1 — Юрій Чубаров та донька Поліна, які виростили дивовижний врожай кавунів на власній ділянці.

Учасник № 2 — Оксана Пащенко, яка виростила смачнющі яблука й мальовничі квіти.

Якщо на своєму городі ви виростили незвичні за розміром чи формою овочі та фрукти, або ваш врожай чи квіткова клумба викликає у вас гордість та ви хочете похвалитися ними, пишіть нам та надсилайте фотографії!

Щоб взяти участь у фотоконкурсі:

надсилайте нам фото, де зображені ви та ваш врожай,

напишіть кілька слів про себе: звідки ви та чим займаєтесь.

Кожен учасник може подати до трьох фотографій.

Надсилайте ваші роботи до 20 жовтня включно на адресу: м. Кременчук, вул. Шевченка, 50А, на електронну скриньку gazetakremenchuk@gmail.com або Телеграм +380981248490.

На переможців чекають цінні призи та подарунки від наших спонсорів, а також публікація на сторінках газети.

Приєднуйтесь до нашого фотоконкурсу і діліться своїм вражаючим врожаєм із нашими читачами!