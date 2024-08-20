В Україні запустили держпортал міжнародних автобусних маршрутів

Ініціатива спрямована на полегшення подорожей та забезпечення пасажирів необхідною інформацією для безпечного перетину кордону
Міністерство інфраструктури України запустило новий державний портал autobus.gov.ua, де можна знайти інформацію про регулярні міжнародні автобусні маршрути. Про це повідомила пресслужба Міністерства.
Ресурс створений для підвищення якості та безпеки міжнародних автобусних перевезень.
На порталі можна:
- Обрати легального та перевіреного перевізника.
- Спланувати безпечний маршрут.
- Дізнатись, який пункт пропуску буде перетинати автобус та чи можна очікувати відсутність фізичних черг.
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