Поліція розшукує Ларису Середу, яка безвісти зникла з садового товариства під Кременчуком

Працівники відділення № 2 Кременчуцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Лариси Середи, 1956 року народження. За повідомленням родичів, жінка 18 серпня пішла з садового товариства в селі Чикалівка Кременчуцького району та не повернулася додому.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Прикмети зниклої: зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся сиве.
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