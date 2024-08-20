Поліція розшукує Ларису Середу, яка безвісти зникла з садового товариства під Кременчуком

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 296

Працівники відділення № 2 Кременчуцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Лариси Середи, 1956 року народження. За повідомленням родичів, жінка 18 серпня пішла з садового товариства в селі Чикалівка Кременчуцького району та не повернулася додому.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Прикмети зниклої: зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся сиве.

— Якщо вам відома інформація, що допоможе пришвидшити розшук Лариси Середи, просимо негайно повідомити за телефонами: 096-690-53-50, 102 або іншим зручним для вас способом, — закликають у повідомленні.