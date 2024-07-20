21 липня на Полтавщині вимикатимуть світло: скільки діятиме черг

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З 15.00 до опівночі 22 липня (00.00) діятимуть 2 черги

У неділю, 21 липня, на Полтавщині вимикатимуть електроенергію протягом всієї доби. Про це повідомили на телеграм-каналі «Полтаваобленерго».

Ознайомитися з ним можна за посиланням. Перелік адрес — ТУТ.

Як розповіли у компанії «Укренерго», з 15.00 до опівночі 22 липня (00.00) діятимуть 2 черги, в інші години — 1 черга.

Нагадаємо, керівник Кременчуцької філії «Полтаваобленерго» Ігор Петрусь роз'яснив, чому у жителів Кременчука може відрізнятись час відключень.