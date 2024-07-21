У Кременчуці хочуть відремонтувати приміщення біля школи №22 під спорткомплекс

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Приміщення біля гімназії № 22 можуть відремонтувати та добудувати під спортивний комплекс та спортивний зал для навчального закладу. Про це стало відомо під час сесії Кременчуцької міської ради 19 липня.

З ініціативою щодо ремонту приміщення виступила депутатка міськради Зінаїда Проценко. За словами міського голови Віталія Малецького, там мали збудувати спортивний комплекс.

— Нам довелося пройти через двоповерховий збудований спортивний комплекс, з басейном на першому поверсі і спортзалом на другому. Там є стіни, там є перекриття, там є ходові марші. Але так склалося, що ми не добудували, — сказав Малецький.

Він додав, що детальніше проєктування будівництва розглядатимуть у 2025 році після реконструкції дитячого садочка № 45 на вулиці Лікаря Бончука 5-а (колишня Манагарова).

У приміщенні також планується розмістити спортивні секції — «на тій стороні у нас немає комунальних залів, де можна було б займатися силовими видами єдиноборств».

Депутатський запит підтримали — «за» проголосували 29 депутатів.