На Полтавщині працювала протиповітряна оборона — ОВА

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У ніч з 20 на 21 липня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала російські безпілотники. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Руйнувань інфраструктури немає. Також внаслідок нічної атаки немає постраждалих, зазначив Пронін. Вночі повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 4 годин.

Нагадаємо, у ніч з 19 на 20 липня російська армія атакувала 5 областей, серед них — Полтавська. Тоді росіяни вдарили по Україні 3 балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М», однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16 ударними безпілотниками типу «Shahed» та одним безпілотником невстановленого типу. Вибухи було чутно у Полтавському та Миргородському районах.