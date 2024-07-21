У Кременчуці проведуть захід до 175-річчя з дня народження Олени Пчілки

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Олена Пчілка була одна з найяскравіших постатей в українській історії та культурі

У кременчуцькій бібліотеці організовують захід «Україні віддана душею» до 175-річчя з дня народження письменниці Олени Пчілки. Про це повідомили на телеграм-каналі Кременчуцької міської ради.

Вказано, що Олена Пчілка була одна з найяскравіших постатей в українській історії та культурі. Вона відома не лише, як письменниця, а також як перекладачка, мовознавиця, одна з перших феміністок на Наддніпрянщині.

Захід відбудеться 21 липня о 14:00 у читальній залі філії № 2 за адресою: вул. Соборна, 9/16.

Нагадаємо, у Кременчуцькій міській художній галереї відкрили одразу дві виставки: «Не втомлююсь мріяти» Ірини Дзюби та «Знайомі обличчя» Миколи Горбаченка.