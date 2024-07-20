В Україні запрацювала урядова «гаряча лінія» з питань енергетики

«Гаряча лінія» запрацювала від сьогодні
Українці можуть безкоштовно та цілодобово отримати консультації з енергетичних питань за номером 15-49. Урядова «гаряча лінія» «Струм» запрацювала з 20 липня. Про це повідомило Міністерство енергетики на своєму телеграм-каналі.
На лінії «СТРУМ» можна дізнатися:
- як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства;
- отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії;
- інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.
— Метою запровадження урядової телефонної лінії «СТРУМ» є забезпечення українців необхідною та доступною інформацією про можливості підключення альтернативних джерел енергії, отримання державної фінансової підтримки, детальних консультацій та розв’язання проблемних питань із встановленням та підключенням обладнання, — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадаємо, за останні тижні кількість звернень до Кременчуцької філії акціонерного товариства «Полтаваобленерго» значно зросла. Зокрема, кременчужани досить часто скаржаться на «якість напруги» після увімкнення електроенергії.
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