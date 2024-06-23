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«Роzzійський полон вбиває!» У Кременчуці пройшла акція на підтримку військовополонених

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 153

Містян просять долучатися до акції

23 червня біля палацу культури «Кредмаш» відбулась акція на підтримку військовополонених. Як передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа», на акції було присутньо до 20 учасників.

 

Люди тримали плакати з написами «По*уїзм їх теж вбиває», «Роzzісйський полон вбиває! Оленівка доказ» тощо. Водії машин, що проїжджали повз, сигналили на підтримку акції. 

Як каже учасниця акції Лілія Костенко каже, що взяла участь задля підтримки родин, чиї родичі нині перебувають у полоні. 

 

— Я тримаю цей плакат, тому що це найменше, що ми можемо зробити для того, щоб звернути увагу суспільства. Все ще наші військові, які виборювали нам мирне життя, перебувають у полоні, — розповідає жінка. 

Дружина військовополоненого Діана говорить, що її чоловік служить у 503 окремому батальйоні морської піхоти. В останньому обміні полоненими звільнили 13 представників Військово-морських сил, серед них була морська піхота, «але це дуже маленька кількість», додає дівчина.

 

— Дана акція нам дають певний розголос, це певна допомога, щоб вплинути на обміни і також звісно, щоб повертали морську піхоту, — розповідає Діана. 

У ще однієї учасниці акції брат нині вважається, як військовополонений. Жодного зв’язку з ним немає, каже жінка. 

  

— Я дуже прошу містян долучатися до акцій, брати участь, підтримувати нас, підтримувати хлопців, які знаходяться в полоні, — говорить учасниця.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, хто займається розшуком військовополонених та зниклих безвісти та куди звертатися


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Азов полонені
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