«Роzzійський полон вбиває!» У Кременчуці пройшла акція на підтримку військовополонених

23 червня біля палацу культури «Кредмаш» відбулась акція на підтримку військовополонених. Як передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа», на акції було присутньо до 20 учасників.
Люди тримали плакати з написами «По*уїзм їх теж вбиває», «Роzzісйський полон вбиває! Оленівка доказ» тощо. Водії машин, що проїжджали повз, сигналили на підтримку акції.
Як каже учасниця акції Лілія Костенко каже, що взяла участь задля підтримки родин, чиї родичі нині перебувають у полоні.
Дружина військовополоненого Діана говорить, що її чоловік служить у 503 окремому батальйоні морської піхоти. В останньому обміні полоненими звільнили 13 представників Військово-морських сил, серед них була морська піхота, «але це дуже маленька кількість», додає дівчина.
У ще однієї учасниці акції брат нині вважається, як військовополонений. Жодного зв’язку з ним немає, каже жінка.
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, хто займається розшуком військовополонених та зниклих безвісти та куди звертатися.
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