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Ліцензію на Олімпійські ігри здобув скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1

 

Вперше на Олімпійських іграх буде представлене скелелазіння

Скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач завоював ліцензію на Олімпійські ігри, які відбудуться у Франції. Кременчуцький спортсмен здобув ліцензію в дисципліні швидкість серед чоловіків. 

Ліцензію на Ігри представник України здобув у рамках олімпійського кваліфікаційного відбору, що проходив 21-22 червня у Будапешті Угорщина. Усього на цих змаганнях розігрувалися сім ліцензій у швидкості, а розподіл ліцензій відбувався за сумою балів на двох стартах. Україна боролася за дві з них – змагалися Ярослав Ткач та Григорій Ільчишин.

На першому з етапів Ткач фінішував четвертим, Ільчишин – 14-м. Тож на другому етапі Ярославу потрібно було втриматися в межах топ-7 найкращих. 

 

Результати українців у швидкості в олімпійському відбору

  • Перший етап: Ткач – 38 очок (4 місце), Ільчишин – 27 очок (14 місце)
  • Другий етап: Ткач – 25 очок (16 місце), Ільчишин – 31 очко (10 місце)
  • Сума балів: Ткач – 63 очки (6 місце), Ільчишин – 58 очок (8 місце)

На Олімпіаді-2024 у дисципліні швидкість будуть змагатися лише 14 атлетів. По дві квоти завоював Китай, Індонезія та США, по одній – Франція, Італія, Нова Зеландія, ПАР, Республіка Корея, Іран, Казахстан та Україна. Змагання у скелелазінні (швидкість) на Олімпіаді-2024 відбудуться 6 та 8 серпня (кваліфікація та фінали). Пряма трансляція змагань – на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Олімпійські ігри скелелазіння Ярослав Ткач
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