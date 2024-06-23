Ліцензію на Олімпійські ігри здобув скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 1

Скелелаз з Кременчука Ярослав Ткач завоював ліцензію на Олімпійські ігри, які відбудуться у Франції. Кременчуцький спортсмен здобув ліцензію в дисципліні швидкість серед чоловіків.

Ліцензію на Ігри представник України здобув у рамках олімпійського кваліфікаційного відбору, що проходив 21-22 червня у Будапешті Угорщина. Усього на цих змаганнях розігрувалися сім ліцензій у швидкості, а розподіл ліцензій відбувався за сумою балів на двох стартах. Україна боролася за дві з них – змагалися Ярослав Ткач та Григорій Ільчишин.

На першому з етапів Ткач фінішував четвертим, Ільчишин – 14-м. Тож на другому етапі Ярославу потрібно було втриматися в межах топ-7 найкращих.

Результати українців у швидкості в олімпійському відбору

Перший етап: Ткач – 38 очок (4 місце), Ільчишин – 27 очок (14 місце)

Другий етап: Ткач – 25 очок (16 місце), Ільчишин – 31 очко (10 місце)

Сума балів: Ткач – 63 очки (6 місце), Ільчишин – 58 очок (8 місце)

На Олімпіаді-2024 у дисципліні швидкість будуть змагатися лише 14 атлетів. По дві квоти завоював Китай, Індонезія та США, по одній – Франція, Італія, Нова Зеландія, ПАР, Республіка Корея, Іран, Казахстан та Україна. Змагання у скелелазінні (швидкість) на Олімпіаді-2024 відбудуться 6 та 8 серпня (кваліфікація та фінали). Пряма трансляція змагань – на сайті та телеканалі Суспільне Спорт.