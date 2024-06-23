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Депутата Полтавської облради упізнали серед охорони нардепа Тищенка

Вчора, 15:27 Переглядів: 1 292 Коментарів: 1

Можливо, що депутат Полтавської облради Савченко також був учасником інциденту в Дніпрі у ролі одного з охоронців нардепа Тищенка

Депутата Полтавської обласної ради Сергія Савченка помітили серед охоронців народного депутата Миколи Тищенка під час інциденту, що стався у Дніпрі 20 червня. 

На відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно, як люди, одягнені в одяг кольору хакі та у балаклавах, затримали чоловіка у цивільному. Їх нібито долучили на обшук ботоферм у Дніпрі разом з нардепом Миколою Тищенком. 

 

З відео упізнали полтавського депутата Сергія Савченка за татуюванням на руці. Чоловік був у балаклаві. За даними руху Чесно, у 2020 році Савченка обрали до Полтавської облради від політичної партії «Опозиційна платформа — За життя», що нині є забороненою в Україні. 

Відомо, що полтавський депутат отримав кваліфікацію з охорони VIP-персон та є кандидатом у майстри спорту з кікбоксингу. 

Що відомо про інцидент в Дніпрі

20 червня у соцмережах почалось ширитись відео, на якому люди, одягнені в одяг кольору хакі та у балаклавах, затримали чоловіка у цивільному у Дніпрі. Їх нібито долучили на обшук ботоферм разом з нардепом Миколою Тищенком. 

Чоловіком у цивільному виявився колишній військовослужбовець спецпідрозділу Kraken Дмитро Павлов. 

Військовослужбовця утримували невідомі особи та завдали йому тілесних ушкоджень. За цим фактом відкрито два кримінальні провадження за статтями 125 та 146 Кримінального кодексу України, розповіли у поліції Дніпропетровщини.

Своєю чергою Микола Тищенко заперечив, що має охорону і додав, що колишній військовий був нібито начальником безпеки дніпровської ботоферми.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Полтавська облрада
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Коментарі: 1

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evil:
Вчора, 15:41

Я ні до чого не закликаю. Але на мою особисту думку після інциденту для Кракена це діло честі відмудохати та поставити рачки всіх #ідарасів дирявого Дріщєнка. Шоп аж кривавими бульбами з носа хлюпали. Разом з дирявим  Колєю Дріщєнко. Рівень ненависті до зажравшихся квартальних ублюдків вже перетнув межу...


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