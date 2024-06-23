Ракам варто винагородити себе хорошим відпочинком, а Риби мають більше прислухатися до себе: гороскоп на 24-30 червня

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 635

Овен (21.03-20.04)

Переходьте до рiшучих дiй, здiйснюйте свої плани i реалiзуйте мрiї. Зараз для цього найвдалiшi умови. Розташування планет, об`єднавши свiй вплив, збiльшують вашi сили i будять ентузiазм. Iдеальний час для початку ремонту в будинку — ви швидко впораєтеся з поставленими завданнями. Любов зiгрiє ваше серце, але може поставити перед вибором. Зустрiчi i знайомства на цьому тижнi доленоснi, а укладенi союзи мають хорошi перспективи. Намагайтеся себе добре проявити, а в недiлю вiдсвяткуйте успiх з близькими. Сприятливi днi: 24, 30; несприятливi: 29.

Тілець (21.04-21.05)

Кращих успiхiв ви досягнете в контактах i переговорних процесах. Тiльки будь-яку справу або розмову прагнiть доводити до кiнця. Добре оформляти угоди, контракти, вiдкривати рахунки. Особливу увагу придiлiть рiшенню фiнансових питань. У цiй сферi ви проявите свої кращi якостi — далекогляднiсть i прагматизм. Складнiше в коханнi. Подiї в любовному життi розвиватимуться стрiмко. Можливо, вам доведеться переглянути свої взаємовiдносини. Новi серцевi прихильностi — надовго. Сприятливi днi: 29, 30; несприятливi: 26.

Близнюки (22.05-21.06)

Цього тижня ви продемонструєте глибоку захопленiсть своїми справами i зацiкавленiсть результатами. Майже дивовижним чином можуть вирiшитися проблеми. Вiдвертi розмови зроблять великий вплив на розвиток вiдносин з близькою людиною. Смiливо ухвалюйте рiшення, давайте початок новим проектам. Можете довiряти своїм вiдчуттям та iнтуїцiї там, де зустрiчi або розставання схиляють вас навести лад в своєму особистому життi. Кризовi ситуацiї, суперечки i сварки зараз послужать хорошим стимулом для самоствердження. Сприятливi днi: 28; несприятливi: 25.

Рак (22.06-22.07)

Залиште позаду сумнiви, якщо на щось зважилися. Немає обмежень для прояву активностi. Можна смiливо брати на себе органiзаторськi i адмiнiстративнi обов`язки. Якщо вас бiльше надихають домашнi справи, то i тут будуйте наполеонiвськi плани, не обмежуйтеся поверхневим наведенням порядку. З понедiлка по середу можна все в будинку вимити i провiтрити. Результати довго радуватимуть. У вихiднi дозвольте собi марнотратство i винагородiть себе хорошим вiдпочинком, влаштуйте сюрпризи для близьких. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 29.

Лев (23.07-23.08)

Першу половину тижня ретельно виконуйте свої обов`язки, допомагайте оточуючим i наводьте лад там, де це потрiбно. Намагайтеся розiбратися, що вам необхiдно закiнчити, щоб звiльнити поле для нових завдань. З четверга робiть те, що вважаєте потрiбним. Якщо вам буде потрiбна самотнiсть, щоб розiбратися в своїх вiдчуттях, вiдкладiть всi зустрiчi i прислухайтеся до голосу свого серця. Можливо, нове романтичне захоплення — це те, що вам зараз необхiдно. Вихiднi цього разу будуть такими, що особливо запам`ятовуються. Розважайтеся по повнiй програмi. Сприятливi днi: 26, 30; несприятливi: 29.

Діва (24.08-23.09)

Тиждень обiцяє бути продуктивним. Не обмежуйте свої можливостi, прагнiть знаходитися у вирi подiй. Але врахуйте, що все, що вiдбувається зараз, серйозно може вiдкоректувати вашi плани. Угоди i союзи, укладенi на цьому тижнi, на довгий час стануть визначальними у вашому життi i роботi. У разi потреби звертайтеся за порадою до друзiв. Вони можуть надати i дiєвiшу допомогу. Складнощi в особистих вiдносинах теж не випадковi. Вам краще почекати, поки змiни не стануть очевиднi, i ви зрозумiєте, як краще дiяти. Сприятливi днi: 24, 28; несприятливi: 30.

Терези (24.09-23.10)

Активнiсть планет пророкуватиме вам напружений тиждень. Вам вдасться досягти успiху в укладеннi нових домовленостей i контрактiв, завести кориснi знайомства i обговорити з родичами важливi для всiх питання. Зв`язки набувають великого значення, але доведеться вiдiйти вiд своєї звичайної практики — тривалий час зважувати всi «за i проти», розглядаючи пропозицiї. Має сенс розставити, де це необхiдно, крапки над i та ухвалити остаточнi рiшення. У особистому життi не менш важливий етап визначитися з почуттями i перспективами. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 25.

Скорпіон (24.10-22.11)

Цього тижня стануть очевиднi результати ваших попереднiх зусиль i, одночасно, закладаються перспективи на майбутнє. Можуть серйозно змiнитися економiчнi i партнерськi прiоритети. Багато що визначено i не залежить вiд вашого бажання або активностi. Але успiх буде очевиднiший, якщо в контактах, розмовах ви уважнiше вiднесетеся до точки зору спiвбесiдника, ще краще — якщо поступитеся, вiзьмете на себе серйознiше навантаження. Втрачаючи в одному, ви виграєте в другому. Не виключено, що i в любовi, ви можете опинитися перед вибором. Сприятливi днi: 24, 30; несприятливi: немає.

Стрілець (23.11-21.12)

Поставтесь серйозно до планiв на цей тиждень. Ви зможете зробити багато помiтних справ, якi пiдвищать ваш авторитет в очах оточуючих, а з часом одержите i дивiденди. Головне — берiться за наступну справу, коли зробили все необхiдне в попереднiй. У переговорах теж прагнiть дiйти остаточної визначеностi. По можливостi, фiксуйте домовленостi документально. У четвер i п`ятницю стримуйте емоцiї в контактах з партнерами i начальством. У вихiднi ви вже будете у владi романтики, яка входить у ваше життя. Сприятливi днi: 28; несприятливi: 29.

Козеріг (22.12-20.01)

Iнтенсивний взаємообмiн очiкується в партнерських вiдносинах. Ви будете настроєнi рiшуче переглянути ролi, навантаження i обов`язки. Є всi шанси пiдвищити свiй рейтинг, проявити мудрiсть i далекогляднiсть. Але ви можете розриватися мiж двома напрямами, оскiльки i особисте життя зажадає уваги — це час, коли вiдбувається вибiр, з ким ви плануєте будувати близькi вiдносини надалi. В середу може вiдбутися важлива розмова, яка допоможе вам багато чого зрозумiти. Рiшення краще вiдкласти на початок наступного тижня. Сприятливi днi: 27; несприятливi: 28.

Водолій (21.01-19.02)

Цей тиждень зажадає зiбраностi, хорошої реакцiї i здатностi зробити правильний вибiр. Можуть вiдбуватися рiзнi несподiванi i цiкавi подiї, можлива пам`ятна зустрiч i розмова з вже знайомою або новою у вашому життi людиною. Якщо зближення вiдбудеться в бiльш iнтимному планi, то наслiдки можуть мати для вас бiльше значення, нiж це здасться спочатку. У професiйному життi цiнними виявляться оригiнальнi iдеї, можливiсть розширити партнерську взаємодiю. Дiйте, а прiоритети позначаться трохи пiзнiше. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 25.

Риби (20.02-20.03)

Вiзьмiть на озброєння правило — у всiх ситуацiях вибору прислухатися до себе. Iнтуїцiя вас не пiдведе, навiть якщо вiдразу ви не зрозумiєте, чому чините так або iнакше. Знаки подiй, сни, передчуття на цьому тижнi набувають особливого значення. Особливо звертайте увагу на сюжети, що повторюються. Реальнi подiї можуть змiнити ваше вiдношення до якоїсь iз важливих персон. Несподiвано ви самi можете одержати вищi повноваження. Не вiдмовляйтеся вiд пiдвищення i починайте смiливо освоювати новi ролi. Сприятливi днi: 24; несприятливi: 29.