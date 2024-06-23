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Топ новина, Кременчук, Освіта

З 1 вересня більшість шкіл Кременчука працюватимуть в очному форматі навчання

Вчора, 17:05 Переглядів: 1 878

Ліцей № 13 продовжуватиме працювати у дистанційному форматі

З 1 вересня 2024 року 22 школи Кременчука працюватимуть в очному форматі навчання. Про це стало відомо з презентації департаменту освіти Кременчука за 21 червня.

Відомо, що 9 кременчуцьких закладів освіти розпочнуть свою роботу у змішаному форматі: 

  • Гімназія № 1
  • Гімназія № 3
  • Ліцей № 5
  • Гімназія № 8
  • Ліцей № 10
  • Ліцей № 11
  • Гімназія № 12
  • Гімназія № 22
  • Ліцей № 25

Ліцей № 13 продовжуватиме працювати у дистанційному форматі.

Нагадаємо, за два роки будівництва укриттів в закладах освіти Кременчука планується витратити понад 120 мільйонів гривень.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: школа офлайн-навчання
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