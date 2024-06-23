Будинок Макаренка у майбутньому може бути музеєм про педагогіку України

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У музеї, окрім Макараенка, також можуть представити й інших українських педагогів

Педагогічно-меморіальний будинок-музей Антона Макаренка у майбутньому може бути музеєм про педагогічну культуру, практику та досвіду в українських школах. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 20 червня.

За словами секретаря міської ради Юрія Гриценка, така пропозиція надійшла від місцевих активістів та громади. У музеї, окрім Макаренка, також можуть представити й інших українських педагогів.

— Мова йде і про Сухомлинського, і можливо мова йде частково про Макаренка, тому що це історичний факт і ми його не можемо перекреслити, — сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Нагадаємо, 19 червня у Кременчуці обговорили перейменування закладів освіти в області, які мають ім’я радянського педагога Антона Семеновича Макаренка.