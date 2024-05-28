Дохід постачальника дронів кременчуцькій владі зріс до 29 мільйонів гривень

Сьогодні, 08:57 Переглядів: 601 Коментарів: 1

У 2023 році один з постачальників дронів кременчуцькому виконавчому комітету Олексій Волков заробив майже 29 мільйонів гривень від підприємницької діяльності. У порівнянні з 2022 роком дохід Волкова зріс майже у 20 разів (від 1 млн 440 тис. 938 грн — у 2022 році). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з декларації про доходи його дружини, депутатки Кременчуцької міської ради Валерії Волкової.

У середньому в місяць Олексій Волков заробляв понад 2,3 млн гривень.

З декларації відомо, що торік підприємець придбав мотоцикл Sur-Ron X 2023 року випуску за 200 тисяч гривень та водний транспорт Sunbird 1992 року випуску. Його ціну депутатка не вказувала.

Як заощадження Олексій Волков тримав у готівці 70 тисяч доларів, 150 тисяч гривень та 5 тисяч євро. У порівнянні з 2022 роком, заощадження зменшились у іноземній валюті — у 2022 році було 74 тисяч доларів і 10 тисяч євро, водночас у національній зросли — торік було 75 тисяч гривень.

Що відомо про постачальника дронів Кременчуцькому виконкому

Олексій Волков фігурував у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа» про закупівлі Кременчуцькою міськрадою дронів у 2023 році. Як виявилось, група ФОПів, пов’язана з депутатами міської ради, без конкуренції отримала підрядів на дрони на суму понад 16 млн грн. Тоді «Телеграф» писав, що альтернативою прямим закупівлям є запит цінових пропозицій. Замовник оголошує запит, встановлює строк подання пропозицій — і йому залишається тільки чекати, коли система визначить найбільш економічно вигідну ціну. Така процедура триває у середньому 8 календарних днів.

У березні 2023 року кременчуцька влада напряму придбала квадрокоптер DJI Mavic 3 Pro fly More Combo (DJI RC) за 95 399 грн. Договір уклали із ФОП Дев’ятовою Світланою Олегівною, яку пов’язують з підприємцем Волковим. «Телеграф» виявив, що такі ж моделі дронів інші громади в Україні купували з економією від 6-10 тисяч гривень, здійснюючи запит цінових пропозицій.

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Олексій Волков є засновником ТОВ «Мега-Інет», а в ПП «Зеус нет» керівником. За даними clarity project, станом на кінець травня підприємець має 60 контрактів з Кременчуцьким виконкомом загальною сумою майже 28 мільйонів гривень.