Законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години провалили

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Верховній Раді забракло голосів для прийняття законопроєкту №10195, який встановлював адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години

Законопроєкт № 10195 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану народні депутати відхилили повністю. Про це написав у своєму Телеграм-каналі народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

— Рада ПРОВАЛИЛА повторному другому читанні № 10195- адміністративна відповідальність за порушення громадянами комендантської години. ЗА — лише 190. І повернення теж провалили (216). Закон вважається відхиленим повністю, — зазначив він.

Ярослав Железняк пояснив, що у цьому законопроєкті передбачалося введення адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, в тому числі комендантської години у вигляді штрафу.

— Законопроєкт передбачає доповнення КУпАП новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану, — додав він.

«Кременчуцький Телеграф» відстежував ситуацію з проходженням законопроєкту № 10195 у парламенті з дня його внесення до Верховної Ради.

За порушення комендантської години хочуть ввести штраф до 17 тисяч гривень

Нагадаємо, 27 жовтня 2023 року, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 10195, який передбачає внесення змін до КУпАП та інших законів, а також встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану. Зокрема, ним передбачається введення адміністративної відповідальності за порушення режиму комендантської години.

Цей законопроєкт 17 листопада розглянув профільний парламентський комітет, а 9 грудня він був прийнятий за основу. Під час його розгляду у парламенті у другому читанні 16 січня, народні депутати законопроєкт не ухвалили, а передали на повторне друге читання.

Законопроєкт № 10195 передбачає адміністративну відповідальність за:

порушення громадянами комендантської години;

порушення суб'єктом господарювання встановлених під час дії воєнного стану спеціального режиму світломаскування або режиму роботи.

Для цього у Кодекс України про адміністративні правопорушення пропонувалося додати статтю 210-2 «Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану».

Нею передбачається встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу: