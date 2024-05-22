Початкова загальновійськова підготовка замість допризовної – Рада ухвалила законопроєкт

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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 11092 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. За його прийняття проголосували 297 парламентарів. Проти не голосував ніхто. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк.

У законопроєкті пропонується запровадити у навчальних закладах початкову загальновійськову підготовку замість допризовної підготовки.

Крім того, в ухваленому документі пропонується скасувати розподіл у навчанні для хлопців та дівчат по предмету «Захист України». Тобто це дасть змогу хлопцям та дівчатам на рівних навчатися правил поводження зі зброєю та тактичній медицині на предметі «Захист України».

Таку підготовку проводитимуть у старших класах шкіл, у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Програми з навчального предмета «Захист України» розроблятиме й затверджуватиме Міністерство освіти й науки України за погодженням з Міноборони.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що метою його прийняття є «сприяння розвитку початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки до національного спротиву».

Нагадаємо, 30 квітня на базі обласного коледжу «Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка» Полтавської облради пройшли навчання для вчителів, директорів та методистів Кременчуцької громади з надання першої домедичної допомоги, стрільб, пілотування БПЛА, розмінування.