Не встиг повоювати: у Кременчуці попрощалися із померлим військовим Андрієм Борисовим

Сьогодні, 22 травня, у Кременчуці в останню путь провели померлого військовослужбовця Андрія Борисова. Народився чоловік 30 січня 1970 року, до лав Збройних сил України приєднався у лютому 2024 року.
Андрій не встиг взяти участь у бойових діях — він тяжко захворів під час перебування в одному із навчальних центрів Чернігівщини.
Також відомо, що військовий немісцевий — він проживав у Кременчуці як внутрішньо переміщена особа.
Прощалися з військовим одразу у Свято-Миколаївському соборі. Провести Андрія в останню путь прийшли лише найрідніші та кременчужани, які волею випадку опинилися у храмі.
Кременчужанин Данило розповідає, прийшов сьогодні до собору за своїх рідних, а натомість попрощався з померлим військовим. І каже, завжди дивується, коли люди на вулиці не зупиняються та не схиляють голову, коли зустрічають похоронну процесію.
Помер Андрій Борисов 15 травня у селищі Гончарівське на Чернігівщині внаслідок тотальної правобічної гнійної, зливної пневмонії. У військового залишилися дружина та донька.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Андрія на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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