Не встиг повоювати: у Кременчуці попрощалися із померлим військовим Андрієм Борисовим

Сьогодні, 14:43 Переглядів: 982

Сьогодні, 22 травня, у Кременчуці в останню путь провели померлого військовослужбовця Андрія Борисова. Народився чоловік 30 січня 1970 року, до лав Збройних сил України приєднався у лютому 2024 року.

Андрій не встиг взяти участь у бойових діях — він тяжко захворів під час перебування в одному із навчальних центрів Чернігівщини.

Також відомо, що військовий немісцевий — він проживав у Кременчуці як внутрішньо переміщена особа.

Прощалися з військовим одразу у Свято-Миколаївському соборі. Провести Андрія в останню путь прийшли лише найрідніші та кременчужани, які волею випадку опинилися у храмі.

Кременчужанин Данило розповідає, прийшов сьогодні до собору за своїх рідних, а натомість попрощався з померлим військовим. І каже, завжди дивується, коли люди на вулиці не зупиняються та не схиляють голову, коли зустрічають похоронну процесію.

— Я вважаю, що завжди можна зупинитися, відкласти свої справи на зайву годину і прийти провести людину, яка віддала життя за нас, за наше майбутнє. Навіть якщо ви зустрічаєте поминальну процесію на вулиці, треба зупинитися і віддати цій людині останню шану. Це той вчинок, який кожна людина має виконати у будь-якій ситуації. А у нас їдуть спокійно машини, іде народ у своїх справах і не помічає, або не хоче помічати того, як проводжають воїна, це мені щоразу ріже душу.

Помер Андрій Борисов 15 травня у селищі Гончарівське на Чернігівщині внаслідок тотальної правобічної гнійної, зливної пневмонії. У військового залишилися дружина та донька.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Андрія на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.