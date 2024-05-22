У Кременчуці патрульні зупинили водія з наркотиками

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Учора, 21 травня, близько 17.00 у Кременчуці патрульні зупинили водія з наркотиками. Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Кременчука. За даними правоохоронців, зупинили чоловіка патрульні за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з ним інспектори помітили у водія ознак наркотичного сп'яніння, а під час поверхневого огляду виявили два пакунки із наркотиками.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу та склали на водія відповідні адмінматеріали:

постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил користування світловими покажчиками повороту);

протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння або відмова від огляду на стан спʼяніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині правоохоронці викрили наркобізнес, який організували четверо чоловіків.