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Завтра протягом усієї доби у Кременчуці діятимуть графіки погодинного відключення світла

Сьогодні, 19:12 Переглядів: 0

 

Обмеження застосовуватимуть як до промислових, так і до побутових споживачів

Завтра, 21 травня, з 00.00 і впродовж усієї доби по всіх регіонах України діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це повідомляють у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

Обмеження застосовуватимуть у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до усіх регіонів.

 

Головною причиною застосування таких обмежень є наслідки ракетних ударів армії РФ по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Росіяни вивели з експлуатації дві ГЕС — Укргідроенерго

Нагадаємо, раніше ми писали, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла
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