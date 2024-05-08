У Кременчуцькому районі підніметься рівень води у Дніпрі — Кременчуцька РВА

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 207

В адміністрації просять «з розумінням ставитися до ситуації, яка склалася»

8 травня на Кременчуцькій гідроелектростанції відбудеться аварійний скид води. Через це рівень води у Дніпрі підніметься. Про це повідомили на телеграм-каналі Кременчуцької районної військової адміністрації.

Вказали, що затвори відкривають через аварійну ситуацію, яка склалась на ГЕС. В адміністрації просять «з розумінням ставитися до ситуації, яка склалася».

Нагадаємо, 26 та 27 квітня у верхній частині Кременчуцького водосховища внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ, рівень води коливався з частковим затопленням заплави та понижених прирічкових територій. Через це у Полтавській області оголосили 1 рівень небезпеки — жовтий.